L' horror procedurale The Persistence riceve un nuovo trailer e una data d' uscita

(Di giovedì 21 giugno 2018) The, il promettente sparatutto sci-fi con elementi procedurali esclusivo per Playstation VR ha ora unad', annunciata in concomitanza della pubblicazione di undi gameplay utile per avere un assaggio del gioco.Come riporta VG24/7, il titolo sviluppato da Liverpool Studios sarà disponibile in esclusiva per PS4 a partire dal 25 luglio 2018, facendoci esplorare una stazione spaziale colma di creature non proprio amichevoli. La morte non sarà la fine dell'avventura, dato che ad ogni decesso verrà creato un clone del nostro personaggio potenzialmente anche più potente.Potete trovare ildi gameplay di Theall'interno di questa notizia. Che ne pensate del gioco? Ha colto la vostra curiosità?Read more…