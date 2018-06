Lexus RX L - Una settimana con la 450h Luxury Day 4

quattroruote

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il Diario di bordo di questaè consacrato a una Suv dalla presenza importante, laRXnella versione L, che è più lunga di quella normale (5 metri netti, contro 4,89, a parità di passo) ed è dotata di sette posti, invece dei soliti cinque. Siamo, quindi, nella fascia alta del mercato, come dimostra anche il sistema di propulsione, che è ibrido: abbina, infatti, un V6 di 3.5 litri, con testata e basamento di alluminio, 4 valvole per cilindro e variatore di fase, in grado di erogare 263 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 335 Nm a 4.600 giri/min, a un motore elettrico (del tipo sincrono a magneti permanenti) con potenza di 123 kW-167 CV e coppia di 335 Nm. La trazione integrale E-four aziona le ruote posteriori unicamente tramite un motore elettrico ausiliario non connesso meccanicamente con il propulsore termico che, da solo o in combinazione con l'unità ...