L' Europa che si divide sui migranti è assai simile a quella del Medioevo

Migranti - io c’ero quando Orbàn ha schierato i militari al confine. Se l’Europa muore è anche colpa sua : Quanti sono ad oggi i Migranti ricollocati dall’Italia all’Ungheria o alla Polonia? Zero! Un numero facilissimo da ricordare. Appena ventotto sono i richiedenti asilo accettati da Slovacchia e Repubblica Ceca. Siamo in Europa dell’Est. Questo è il cosiddetto gruppo di Visegrad. Non sono paesi soltanto ad est, non sono estranei. Sono Europa. La relocation, approvata dal Consiglio Giustizia e Affari Interni a settembre 2015 su proposta della ...

È Fiumicino il miglior aeroporto d'Europa : battuti anche Barcellona e Londra : L'aeroporto Leonardo da Vinci ha conseguito un nuovo importante riconoscimento internazionale: si tratta del 'Best Airport Award' 2018, assegnato allo scalo romano nel corso dell'assemblea annuale ...

Da Orbán a Salvini - l’internazionale populista che frantuma il cuore dell’Europa : Lo scontro sui migranti sta favorendo l’ascesa di un asse sovranista che parte dall’Est e trova sponde fra Italia, Austria e parte della Germania. L’obiettivo? Scalare l’Europarlamento dall’interno e stravolgere gli equilibri Ue. Anche se l’intesa finirebbe per ritorcersi contro lo stesso governo Di Maio-Salvini...

Questo settore in Europa farà meglio anche del Nasdaq : In un contesto di instabilità politica, guerre commerciali, economia fiacca e ripresa che stenta a decollare in Europa, le prospettive dell'azionario della regione non sono delle migliori. Ma c'è un settore che è destinato a fare meglio degli altri, persino in ...

Perché gli italiani si sentono traditi dall’Europa : L’arrivo al governo di forze euroscettiche è anche conseguenza delle politiche di austerità fatte in nome del risanamento dei conti pubblici e dei criteri di convergenza dell’euro. Leggi

Perché gli italiani sono stufi dell'Europa : Al contrario questo rigore permanente ha frenato l'attività economia e ha ostacolato la riforma dello stato per renderlo più efficiente e produttivo a causa dell'eccessiva pressione in favore di una ...

Borsa : l'Europa torna ottimista - Milano - +1% - corre con le banche : ... dando un'impressione di un'Europa solida e che cammina in un'unica direzione, che si accompagna ai toni 'dovish' della Bce che conferma il suo sostegno all'economia, pur fissando il percorso di ...

Def - via libera da Camera e Senato Europa pronta a dare spazi : a che prezzo? : I voti favorevoli sono stati 166, 127 quelli contrari. Previsti sia lo stop dell’aumento dell’Iva sia rivedere i saldi di bilancio del triennio 2019-2021 individuando gli interventi necessari per attuare il programma di governo

Aerei e cannoni : l'Europa si fa anche così - parola di Macron e Merkel : Deve essere il segno dei tempi. Al bilaterale franco-tedesco di martedì 19 giugno al Castello di Meseberg, a qualche chilometro da Berlino, i due leader più europeisti rimasti in circolazione, il Presidente francese Macron (che ha appena ricevuto il Prix Charlemagne ad Aquisgrana) e la Cancelliera tedesca Merkel, hanno fatto fatica a raggiungere un minimo d'intesa su alcuni dossier strategici per l'avvenire dell'Unione - ...

Tria il realista che accontenta - quasi - tutti. Lega - 5 Stelle e persino l'Europa : Il ministro dell'Economia, intervenuto all'ora di pranzo alla Camera, in sede di replica alla discussione sul Def ha fornito una prima linea precisa circa il suo mandato alla guida del Tesoro, dando ...

Quell'amore per Mosca che - in Europa - unisce Lega e sinistra : Oleg Sentsov è un regista ucraino. È stato condannato a 20 anni per “terrorismo” ed è detenuto in una prigione in Siberia, ma in realtà ha soltanto protestato contro l’invasione della Crimea da parte della Russia guidata da quel sincero democratico di Vladimir Putin. Da oltre un mese sta facendo l

Vi spiego perché Merkel e Macron non potranno ridare un'anima all'Europa : ... dei finanzieri impegnati a metà tra salvare il mondo e realizzare affari giganteschi, le dame che nei loro salotti insegnano le vie della salvezza, gli innamorati della scienza che cercano di ...

Merkel in bilico - una faida che destabilizza l’Europa : L’immigrazione spacca l’Europa. Italia contro Francia, Spagna contro Italia, Austria e Ungheria contro tutti e ora cristiano-sociali tedeschi contro cristiano-democratici tedeschi. Una...