Leopolda | il Comune vuole comprarla da Ferrovie Ma spinge Pitti Immagine a prenderla in

(Di giovedì 21 giugno 2018) Quel pasticciaccio brutto della. Simbolo del potere del granducato nel XIX secolo e di quello renziano in anni più recenti, la Stazionedi Firenze torna di attualità, perché dopo anni di annunci il progetto d’acquisto da parte delnon ha ancora trovato conferme. Ledello Stato hanno deciso la dismissione di questo come di altri edifici non più strategici, Palazzo Vecchio cerca di recuperare un luogo storico. Ma le prime manifestazioni d’interesse deldi Firenze in 4 anni sono rimasti solo sulla carta, nonostante delibere, proclami, interviste, retroscena. Anzi, decisioni di enorme importanza rischiano ora di essere prese nel giro di poche ore. La ex Stazione, costruita per volere del granduca Leopoldo II di Lorena tra il 1841 e il 1848, è oggi di proprietà di Fs Sistemi Urbani che nel 2016 ne decise ufficialmente l’alienazione fissando ...