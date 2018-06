OROSCOPO PAOLO FOX E BRANKO/ Previsioni oggi 20 giugno 2018 : Scorpione - Bilancia - Leone e gli altri segni? : OROSCOPO di PAOLO Fox di oggi 20 giugno 2018 e Previsioni di Brako per tutti i segni zodiacali. Pesci al centro di una situazione celeste positiva. (Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 20:51:00 GMT)

Turista incosciente cerca di accarezzare il Leone : l’incredibile scena immortalata durante il safari [VIDEO] : l’incredibile scena immortalata durante un safari al parco Seregenti in Tanzania A causa del suo comportamento decisamente incosciente, un Turista è stato protagonista di una bruttissima avventura nel parco Seregenti in Tanzania (Africa dell’Est). Mentre era a bordo di una Jeep insieme al suo gruppo, il Turista in questione si è sporto dal finestrino del veicolo per cercare di accarezzare un leone che si era avvicinato per ripararsi dal ...

Palermo : lavori ponte CorLeone - Gelarda (M5S) 'sospendere ztl' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Con i lavori sul ponte Corleone il sistema traffico di Palermo è definitivamente andato al collasso. Considerato che questi disagi andranno avanti per almeno un altro mese, e non possiamo chiedere un mese di martirio ai palermitani, come esponente del M5S chiedo di so

Palermo : M5S - lavori ponte CorLeone necessari ma Comune poteva mitigare disagi : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "I lavori sul ponte Corleone sono necessari, urgenti e improcrastinabili" ma il caos procurato dalla chiusura del ponte era "assolutamente prevedibile" e poteva essere mitigato. Ad affermarlo sono i consiglieri comunali di Palermo del M5S Ugo Forello, Giulia Argiroffi,

Francia - venduto all'asta per 400mila dollari un cappello di NapoLeone - : Il copricapo indossato nella storica battaglia di Waterloo è stato assegnato durante un'audizione di De Baecque, a Lione

Volley – Giochi del Mediterraneo : tre ‘Leonesse’ in Spagna : Le Leonesse Di Iulio, Nicoletti e Rivero ruggiranno ai Giochi del Mediterraneo. Le nuove arrivate in casa Millenium saranno protagoniste dell’evento che si terrà in Spagna, due delle quali con la rappresentativa italiana, si aggiunge Jessica Rivero per le padrone di casa Millenium Brescia presente ai prossimi Giochi del Mediterraneo, manifestazione multisportiva cui partecipano le nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo, con tre ...

Francesca Leone torna a Palermo con i suoi 'Monaci' : Due file di monaci silenziosi, assorti, appoggiati alle pareti, avvolti in un consunto saio cementizio: sono Monaci, i protagonisti della mostra di Francesca Leone, dal 22 giugno al 23 settembre, al ...

L’affido - thriller compatto e asciutto con finale alla Shining che ha vinto il Leone d’argento a Venezia : Stagione agli sgoccioli, ma in sala continua ad uscire ancora qualche cosa di importante. Segnaliamo quindi L’affido (Jusqu’à la garde), opera prima del francese Xavier Lagrande. Un piccolo, compatto e asciutto film che mette in scena gli effetti nefasti di una separazione tra marito e moglie sui propri figli. In medias res assistiamo alla seduta di affidamento davanti al giudice. Il minaccioso e corpulento padre (un incredibile Denis Menochet) ...

Francia - venduto per 350mila euro il copricapo di NapoLeone : La feluca di Napoleone Bonaparte è stata venduta all"asta per 350mila euro. Il bicorno appartenente all"Imperatore francese è stato battutto all"asta nella giornata di oggi a Lione. Ad aggiudicarsi il cimelio napolenico, che sembra essere stato raccolto sul campo durante la battaglia di Waterloo, è stato un collezionsita francese, appassionato di storia moderna, che ha voluto a tutti i costi possedere questo raro cappello a due punte."Questo è ...

