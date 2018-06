Legittima difesa | pronta la proposta della Lega

Non solo nomadi Adesso arriva la Legittima difesa : licenza di sparare se il ladro è in casa : Roma legittima difesa entro l'anno, aveva promesso Matteo Salvini tre giorni fa parlando a Telelombardia. E dopo l'affondo contro gli sbarchi e la richiesta di un censimento per i Rom, ora si inizia a ...

Matteo Salvini - ecco la nuova legge sulla Legittima difesa : ladri e rapinatori - la pacchia è finita : Immigrati e rom hanno tenuto il palcoscenico di queste prime due settimane abbondanti al governo del nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ma dietro l'angolo c'è un provvedimento-chiave del ...

Ecco la nuova Legittima difesa : C'è un piano in tre mosse che la squadra di Matteo Salvini è pronto a mettere in campo per caratterizzare l'azione di governo sempre più a trazione leghista. La prima fase prevedeva l'offensiva anti-immigrati, l'attacco scomposto anti-Rom con l'entrata in scena della ruspa di Carmagnola. Una strategia caterpillar che ha fatto lievitare rabbia e consensi a seconda dei casi. Chiusi i porti, esaurito l'abbrivio, immortalato il ...

Paragone a M5s : “Urgente codice penale contro crimini colletti bianchi - non Legittima difesa. Ripartiamo da Davigo” : “Noi del M5s in campagna elettorale chiedevamo una collaborazione del dottor Piercamillo Davigo per la scrittura di un codice penale legato ai crimini dei colletti bianchi. Non ho paura e non mi devo giustificare del fatto che avanzo al dottor Davigo una ipotesi di collaborazione”. E’ la proposta lanciata sul suo canale Youtube da Gianluigi Paragone, giornalista e senatore del M5s, dopo lo scandalo sullo stadio di Roma. ...

Accordo Lega-M5s sulla Legittima difesa. Ma i pm restano liberi di indagare : 'Nessun far west' . Intervistato a Piazzapulita su La 7, Alfonso Bonafede cerca di far chiarezza sulla riforma della legittima difesa che il governo sta eleborando in questi giorni. 'Ora - mette in ...

[Il retroscena] Legittima difesa - taglio delle pensioni d'oro - centri per immigrati e pax fiscale : le prime quattro mosse del governo grillo-... : Nel primo giorno di operatività, il premier Conte va in Canada per il G7 " con il simbolo di tutti gli sprechi, il volo di Stato " e Luigi Di Maio incanta la platea della Confcommercio a suon di ...

[L'esclusiva] La Legittima difesa e il rischio Far West in Italia? E' solo questione di marchi delle armi : Mentre il governo propone di allargare le maglie della legittima difesa, Bobo spiega alla figlia che non corriamo il rischio di un Far West perché conta il marchio delle pistole. Con le Beretta siamo ...

Governo - Molteni (Lega) : “Vogliamo che difesa sia sempre Legittima - ma non in un far west” : “Vogliamo che la difesa sia sempre legittima, che un cittadino abbia il potere di difendersi dentro casa propria. Ma non in un far west, vogliamo solo più sicurezza. Chi si difende non può subire la gogna e l’agonia di un processo”. Lo ha detto il leghista Nicola Molteni della Lega parlando in Aula alla Camera. L'articolo Governo, Molteni (Lega): “Vogliamo che difesa sia sempre legittima, ma non in un far west” ...

Molteni (Lega) : difesa sempre Legittima : 19.14 "Oggi nasce il governo del cambiamento, il governo del popolo",per "recuperare la dignità calpestata dalle cancellerie straniere e la sovranità ceduta ai manovratori dello spread",ha detto Molteni alla Camera,sulla fiducia al governo "Vogliamo un'Europa dei popoli,diversa, forte ma equa"."Chiediamo più contrasto all'immigrazione clandestina, la difesa dei confini, la sicurezza", la certezza della pena. "Vogliamo che la difesa sia sempre ...

Governo - Davigo : “Ampliare limiti Legittima difesa? Proposta che si basa su allarme sicurezza ridicolo e inesistente” : “Ampliare i limiti della legittima difesa? Io trovo ridicolo che per anni si sia creato un allarme sicurezza inesistente. L’Italia è un Paese fortemente sicuro, ha il minor numero di omicidi in Europa“. Così il magistrato Piercamillo Davigo, ospite di Dimartedì (La7), commenta la Proposta della Lega sulla sicurezza. E spiega: “Nonostante l’allarme sicurezza creato, sono state fatte leggi per rendere molto più ...

Sicurezza : Baldin (M5S) - serve una legge sulla Legittima difesa : Venezia, 6 giu.(AdnKronos) - Fra pochi giorni Franco Birolo, il tabaccaio di Civé di Correzzola (Ve) che nel 2012 ha ucciso un ladro che si era introdotto nel suo negozio, dovrà affrontare il terzo grado del giudizio nei suoi confronti. “La sorella del malvivente gli chiede 350mila euro di risarcime

Sicurezza : Baldin (M5S) - serve una legge sulla Legittima difesa : Venezia, 6 giu.(AdnKronos) – Fra pochi giorni Franco Birolo, il tabaccaio di Civé di Correzzola (Ve) che nel 2012 ha ucciso un ladro che si era introdotto nel suo negozio, dovrà affrontare il terzo grado del giudizio nei suoi confronti.‘La sorella del malvivente gli chiede 350mila euro di risarcimento, come è possibile? – chiede la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che ha fatto visita al tabaccaio ...

Sicurezza : Baldin (M5S) - serve una legge sulla Legittima difesa : Venezia, 6 giu.(AdnKronos) – Fra pochi giorni Franco Birolo, il tabaccaio di Civé di Correzzola (Ve) che nel 2012 ha ucciso un ladro che si era introdotto nel suo negozio, dovrà affrontare il terzo grado del giudizio nei suoi confronti.‘La sorella del malvivente gli chiede 350mila euro di risarcimento, come è possibile? – chiede la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che ha fatto visita al tabaccaio ...

Immigrazione e Legittima difesa Ecco i temi cari al centrodestra : "Cambiamento". Un concetto ripetuto più volte ieri nell'aula del Senato quando il premier Giuseppe Conte ha illustrato il programma di governo e chiesto la fiducia. E nelle parole del nuovo presidente del Consiglio questo cambiamento prende forma portando a termine l'accordo sottoscritto da Cinque Stelle e Lega. I punti del programma sono noti da tempo, ma ne sono stati evidenziati alcuni che fanno parte del Dna della Lega.Inutile nasconderselo, ...