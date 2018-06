Legali di Parnasi | I pm hanno assicurato che il progetto per lo stadio della Roma

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ilper lopuò andare avanti. È quanto emerso al termine di un incontro avvenuto tra gli avvocati di Luca, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "I pubblici ministeri- spiegano i penalisti - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo".decisione presa dai magistrati, in base a quanto si apprende, sono già stati informati i vertici del Comune e la As, che verrà trasferito, dopo l'ok ricevuto nei giorni scorsi, a Regina Coeli dal carcere milanese di San Vittore, potrebbe essere interrogato dai pm già la prossima settimana.