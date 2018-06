Le uova tornano a fare paura | ritirati in Germania e Polonia milioni di esemplari

Blastingnews

(Di giovedì 21 giugno 2018)contaminate. In un clima in cui i richiami di prodotti alimentari VIDEOsono all'ordine del giorno, lea far. Un duplice nuovo scchio si aggira da alcuni giorni per l'Europa. Da una parte,prodotte e vendute incontaminate dal Lasalocid, potente antibiotico che causerebbe danni sia alla salute umana che a quella animale. Dall'altra,prodotte in Olanda e vendute ininquinate dal Fipronil, altro insetticida tossico che torna a spaventare. L'anno scorso, proprio di questi tempi, scoppiò lo scandalo delleal Fipronil in mezza Europa. Oggidisono state ritirate dal mercato polacco e migliaia di confezioni in. Prodotti aviari non sicuri potrebbero essere anche sugli scaffali di supermercati italiani? Per saperlo bisognera' attendere comunicazioni ufficiali del ministero della Sanita'....