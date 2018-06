Le serie tv poco conosciute che tutti dovrebbero vedere

Manita Milan per l’Europa - il Crotone retrocede in serie B : salve Cagliari - Chievo e Udinese - ma c’è poco da sorridere : Il Milan supera la Fiorentina 5-1 e chiude il discorso 6° posto, il Napoli non fa sconti al Crotone che retrocede: si salvano Cagliari, Chievo e Udinese ma per demeriti altrui Cala quasi completamente il sipario sulla Serie A 2017-2018. In attesa di Lazio-Inter e Sassuolo Roma di questa sera, il pomeriggio della 38ª giornata di Serie A regala i primi verdetti importanti. LaPresse – Spada In zona Europa League il Milan chiude i conti per il ...