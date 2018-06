Le pecore tosaerba di Roma fanno flop | fieno troppo alto e secco

A Roma arrivano le “pecore tosaerba” : via libera in 20 parchi della periferia : A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia Continua a leggere L'articolo A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia proviene da NewsGo.

Roma - firmato il protocollo tra il Comune e la Coldiretti per le pecore tosaerba : coinvolti 20 parchi a vocazione agricola : Venti parchi Romani e 18 milioni di metri quadri di verde pubblico (il 40% del totale) da destinare a ecopascolo. Dalla boutade, Virginia Raggi passa ai “fatti” e nel giro di qualche giorno sottoscrive un protocollo di collaborazione con la Coldiretti per portare 50mila pecore nelle aree verdi della Capitale. “Non al centro di Roma”, ha chiarito subito la sindaca, stoppando sul nascere i dubbi che spazi come Villa Borghese potessero essere ...

L'economia circolare di Raggi sono le pecore tosaerba : Le pecore che brucano l’erba fra le rovine dell’antica Roma a due passi dai palazzi e dalle chiese del centro rinascimentale. Un classico della paesaggistica romana del Sette-Ottocento, dipinta a olio o acquerello. Più che l’Arcadia, l’osservatore malizioso e anticlericale vi leggeva il degrado dell

Roma - il progetto delle pecore-tosaerba va avanti. I precedenti - da Torino a Parigi : “Pratica utile - ma non risolutiva” : Altro che Heidi e Clara. Sulle pecore nei parchi il Campidoglio fa sul serio, e – bisogna dire – i riscontri esterni (ed esteri) ci sono tutti. Il giorno dopo l’uscita in diretta Facebook dell’assessora capitolina Pinuccia Montanari rispetto alla possibilità di usare animali tosaerba per contribuire alla cura del verde a Roma, la responsabile all’Ambiente della Giunta guidata da Virginia Raggi ha incontrato il presidente di ...

Corsetti : dopo mucche e pecore tosaerba - pitoni contro topi : Corsetti: Roma merita rispetto Roma – Di seguito il tweet del consigliere capitolino Pd, Orlando Corsetti. “La manutenzione del verde con #pecore e #mucche tosaerba. Raccolta dei #rifiuti con #gabbiani, cornacchie e #cinghiali spazzini. Ora da #Raggi e @MontanariPin attendiamo l’annuncio dell’arrivo di pitoni per cacciare i #topi. Fate i seri, #Roma merita rispetto!”. L'articolo Corsetti: dopo mucche e pecore ...