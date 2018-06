Le linee-guida del Csm per dire basta alla gogna mediatica

Tendenze digitali - ecco due linee guida per la seconda parte del 2018 : Con il 2018 oramai vicino a varcare la soglia della metà, probabilmente si è già in grado di delineare alcune delle principali Tendenze in atto sulle strategie di marketing digitale, che – altrettanto probabilmente – andranno a rinvigorire le attese per la seconda parte dell’anno. Dalle politiche commerciali più consolidate da parte degli operatori del gaming online, come il lancio di bonus senza deposito aams, fino ad arrivare alle esperienze ...

Intelligenza artificiale - l'Europa vuole linee guida sull'etica delle macchine : Nominati i 52 esperti della task force per redigere le linee guida etiche e le raccomandazioni per il suo sviluppo della Ia. Ci sono anche 4 italiani

Intelligenza artificiale - l’Europa vuole delle linee guida sull’etica : (foto: Manjunath Kiran / Stringer / Getty Images) Con la nomina di 52 esperti, la Commissione europea ha avviato ufficialmente i lavori per redigere entro la fine del 2018 le prime linee guida etiche sull’Intelligenza artificiale (Ia) e produrre, entro la metà del 2019, le raccomandazioni per il suo sviluppo. La nuova task force si avvarrà anche del contributo del pubblico attraverso gli input provenienti dalla Alleanza europea ...

Tendenze digitali - ecco due linee guida per la seconda parte del 2018 : Con il 2018 oramai vicino a varcare la soglia della metà, probabilmente si è già in grado di delineare alcune delle principali Tendenze in atto sulle strategie di marketing digitale, che – altrettanto probabilmente – andranno a rinvigorire le attese per la seconda parte dell’anno. Dalle politiche commerciali più consolidate da parte degli operatori del gaming online, come il lancio di bonus senza deposito aams, fino ad arrivare alle esperienze ...

Salute : prime linee guida ufficiali in Italia per il trattamento dell’alcolismo : Secondo l’Oms in Italia si osserva uno dei più elevati consumi di alcol al mondo, in Europa l’alcol è il principale fattore di rischio per la Salute dei giovani, e in tutto il mondo provoca 3,3 milioni di morti ogni anno, ossia il 15,9% del totale dei decessi. Per questo l’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibcn) e il Centro di riferimento alcologico (Crarl) della Regione Lazio ...

Milano. Ricerca di sponsor per la manutenzione dei parchi : ecco le linee guida : Garantire un elevato standard manutentivo, specifico e adeguato al concept, ai parchi urbani di nuova realizzazione, le cui spese gestionali

Le linee guida per un sistema pensionistico sostenibile : D'altro canto, per quanto riguarda la popolazione più giovane, le persone nei paesi avanzati entrano nel mondo del lavoro più tardi, ovvero dopo aver conseguito un titolo di studio superiore. Questi ...

Il dottor Roberto Cesareo illustra le linee guida degli endocrinologi italiani Ame : Durante il 7° convegno medico pontino FADOI-AME sulle patologie osteometaboliche (patrocinato dalla Asl e dall’Ordine dei Medici, con il sostegno

Scuola - linee guida per fermare le violenze contro i docenti : Il livello di violenza nel mondo della Scuola sta drammaticamente segnando un'impennata. Proprio da quello che dovrebbe essere una sorta di luogo sacro dedicato alla formazione culturale e civica di future generazioni giungono, ...

Le mie linee guida per lo storytelling con i dati : Disciplina situata a una divertente intersezione tra arte e scienza. Quest'ultima nelle linee guida e nelle buone pratiche da seguire; la prima, appunto, nell'interpretare le tante scelte che ci si ...

Coordinamento genitori democratici APS * 23 maggio conferenza no-gender e scuole : ' Al vaglio l'illegittimità delle linee guida no-gender di ... : ... quale è il Centro culturale Santa Chiara, "mettendo in guardia" le scuole che per questo , e non altri, spettacoli fosse necessario il consenso espresso. Ciò ha anche determinato un danno economico ...

linee guida dell’Accademia Americana di neurologia : grande attenzione per l’aderenza : Nuovo aggiornamento sulle Linee Guida per l’impiego dei farmaci modificanti la malattia (DMD) nella cura di tutte le forme di sclerosi multipla proposte dall’Accademia Americana di neurologia (in inglese American Academy of Neurology: AAN). Il primo era dedicato alle raccomandazioni circa l’interazione fra medici e malati riguardo alla proposta di iniziare la terapia e alla scelta del farmaco. Nel secondo degli aggiornamenti proposti dal sito ...

Xylella : le ‘linee guida’ in 10 punti : Un patto con il territorio per affrontare l’emergenza Xylella: è quanto propone il Movimento 5 Stelle nelle linee guida per la gestione ed il controllo della batteriosi, presentate oggi a Bari in conferenza stampa da parlamentari e consiglieri regionali della Puglia. “Linee guida, suddivise in 10 punti, che servono anzitutto – ha sottolineato il capogruppo in Consiglio regionale, Cristian Casili – per rompere ...

Salute : presentate le nuove linee guida italiane sul diabete : Si chiamano Standard italiani per la cura del diabete mellito e sono le linee guida sul diabete, uno strumento prezioso per tutti i medici impegnati nella diagnosi e trattamento del diabete, condizione che interessa almeno 4 milioni di italiani. Nati nel 2007 da un’iniziativa congiunta dell’Associazione dei Medici Diabetologi (AMD) e della Società Italiana di Diabetologia (SID) e giunti quest’anno alla quinta edizione, sono un po’ la ‘Bibbia’ ...