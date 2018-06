Le celebrazioni per il solstizio d’estate

Andria - celebrazioni - spettacoli e dibattiti per la Giornata mondiale del rifugato : L a diocesi di Andria , in occasione della Giornata mondiale del rifugiato , che ricorre il prossimo 20 giugno, ha organizzato diverse iniziative in collaborazione con la Comunità 'Migrantesliberi' - ...

Sono iniziate a Modica celebrazioni per Quasimodo : Scoperta una targa commemorativa nella biblioteca comunale e annullato francobollo. In programma recital di poesie e musica

Al via a Modica le celebrazioni per il 50° di Quasimodo : Si inizia con un annullo filatelico e poi ancora poesie, mostre, drammatizzazioni e concerto nella casa natale del Nobel

“Noi siamo la Marina” : ad Augusta e Milazzo le celebrazioni per la giornata della Marina Militare : Martedì 12 giugno, si svolgeranno le celebrazioni in occasione della giornata della Marina Militare, all’interno del Comando Marittimo Sicilia ad Augusta e presso la città di Milazzo. La scelta della data per questa celebrazione è piena di significato: esattamente cento anni fa, la sera del 9 giugno 1918 due motoscafi armati siluranti (MAS), comandanti dal capitano di corvetta Luigi Rizzo e dal guardiaMarina Giuseppe Aonzo partirono da Ancona ...

Air italy alle celebrazioni per i 20 anni di Enac : Teleborsa, - Era presente anche Air italy all'evento organizzato da Enac per celebrare il traguardo dei 20 anni , che si è svolto a Roma a margine della presentazione del Rapporto e bilancio sociale ...

celebrazioni per le vittime del terrorismo : Mattarella ricorda Moro : Oggi, 'sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l'esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di rinchiuderne il ricordo' , ...

A Roma le celebrazioni per 157esimo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano : Sono iniziate questa mattina con la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti nel cortile d'onore di Palazzo Esercito, le celebrazioni per il 157° anniversario della costituzione dell'...

Bicentenario nascita Marx - polemiche per la presenza di Juncker alle celebrazioni e la statua di 5 - 5 metri donata dalla Cina : Anniversario tra le polemiche. Il 5 maggio si celebrano i 200 anni dalla nascita di Karl Marx e a Treviri, la città natale, le celebrazioni sono già iniziate. Come le polemiche, che a dire il vero vanno avanti da mesi. Fa discutere la presenza del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che dovrebbe anche togliere il velo alla statua alta 5,5 metri del filosofo tedesco autore de Il Capitale e teorico del socialismo scientifico ...

A Roma le celebrazioni per il 25 Aprile | : Dopo le polemiche con l’Anpi, la Brigata ebraica ha “disertato” il corteo unitario organizzato nella Capitale

celebrazioni - cerimonie e gite fuori porta per il 25 Aprile : Oggi 25 Aprile sagra della Lumaca a Cavriglia: alle 11.30 aprono ristorante e stand gastronomici, dalle 15 alle 19 spettacoli e alle 21,15 ballo con l'orchestra. Tra le Celebrazioni istituzionali ...

Mattarella apre le celebrazioni per il 25 aprile. Gentiloni : “Un dovere ricordare chi ha combattuto” : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...

