calcioweb.eu

: #Calciomercato | #Lazio, fatta per #Durmisi: domani le visite mediche?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, fatta per #Durmisi: domani le visite mediche?? - DiMarzio : ??#Lazio, visite mediche per #Durmisi: 'Felice di essere qui' ??Le foto - danielgl1985 : RT @carloroscito: #Lazio, ecco il primo colpo: #Durmisi arriva in @ClinicaPaideia per le visite mediche. Arriva dal #Betis per 6,5 milioni… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) CALCIOMERCATO–in corso per Riza, primo acquisto dellain arrivo dal Betis Siviglia per circa 6,5 milioni di euro. L’esterno classe ’94 danese, ma di origine albanese, superati i test per ottenere l’idoneità sportiva, in corso alla clinica Paideia di Roma, nel pomeriggio firmerà un quadriennale con il club biancoceleste. (AdnKronos) L'articoloperCalcioWeb.