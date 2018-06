Lazio | ufficiale l’arrivo di Durmisi | visite mediche e firma

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Rizasarà il nuovo esterno difensivo della, il classe '94 danese si aggiungerà alla batteria di terzini di Inzaghiin corso per Riza, primo acquisto dellain arrivo dal Betis Siviglia per circa 6,5 milioni di euro. L'esterno classe '94 danese, ma di origine albanese, superati i test per ottenere l'idoneità sportiva, in corso alla clinica Paideia di Roma, nel pomeriggio firmerà un quadriennale con il club biancoceleste. (Stg/AdnKronos)