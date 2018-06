ilfattoquotidiano

: Lazio, l’uomo degli appalti regionali da oltre due anni è in conflitto di interessi. Tocca ai giudici, avanza ipote… - fattoquotidiano : Lazio, l’uomo degli appalti regionali da oltre due anni è in conflitto di interessi. Tocca ai giudici, avanza ipote… - italianaradio1 : Lazio, l’uomo degli appalti regionali da oltre due anni è in conflitto di interessi. Tocca ai giudici, avanza ipote… - DiniMillo986 : RT @fattoquotidiano: Lazio, l’uomo degli appalti regionali da oltre due anni è in conflitto di interessi. Tocca ai giudici, avanza ipotesi… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ricopre incarichi in alcune ditte private ma per Regione, dadue, decide anche l’affidamento diproprio alle aziende private. E mentre l’ente gli fa quadrato attorno, si ventilano ora le prime ipotesi di dimissioni, tant’è che oggi (21 giugno ndr) sul sito della Regione è spuntato un bando per la “ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti”. E’ la storia di un potenzialed’e non solo. E’ la situazione paradossale del direttore della Centrale acquisti regionale Stefano Acanfora, che da gennaio 2016 presiede l’ufficio che si occupa dialle ditte private ma nel contempo risulta essere, ancora oggi, il liquidatore di due società private, sindaco in altre sei e presidente del collegio sindacale in un’altra ditta. In altre due invece la carica è cessata quando ...