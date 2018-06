Lavoro | nuovi contratti a termine | Di Maio annuncia meno rinnovi e causali obbligatorie

Lavoro - a tempo determinato l'80% dei nuovi contratti : Nel primo trimestre l'incidenza delle attivazioni a tempo determinato sulle attivazioni totali è stata pari all' 80,1% , in aumento rispetto al 77,6% registrato nel primo trimestre del 2017. Lo ...

McDonald's - 600 nuovi posti di Lavoro : McDonald’s aprirà ben 16 nuovi punti vendita in Campania. Ad annunciarlo è stato Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia. Saranno oltre 600 le nuove assunzioni nei prossimi cinque...

Marsala - i nuovi schiavi : tre euro l'ora - pane duro - dodici ore di Lavoro. Due arresti : Due persone, padre e figlio, sono state arrestate a Marsala dalla polizia. Si tratta di due imprenditori agricoli che sfruttavano i lavoratori con paghe misere, la fame, turni massacranti. Lavoravano ...

Usa a maggio 223mila nuovi posti Lavoro : ANSA, - NEW YORK, 1 GIU - L'economia americana ha creato, a maggio, 223.000 nuovi posti di lavoro, ben oltre le previsioni che erano di 188.000. Il tasso di disoccupazione è ulteriormente sceso al 3,8%.

Lavoro : nominati i 25 nuovi Cavalieri - da Starace a Andrea Illy /scheda : Ha partecipato attivamente alla realizzazione della prima ala museale dedicata all'alluminio del Museo della Tecnica e della Scienza di Milano. Nel complesso il Gruppo conta 500 dipendenti. ALBERTO ...

Nuovi Cavalieri del Lavoro Mattarella nomina Ruffini : C'è anche l'imprenditore comasco Remo Ruffini artefice del brillante rilancio del marchi Moncler presente in 66 paesi tra i 25 Nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica, ...

Lavoro : nominati i 25 nuovi Cavalieri - da Starace a Andrea Illy /scheda : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – nominati i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico Dottor Carlo Calenda, sono stati nominati i nuovi Cavalieri del Lavoro. Dall’ad di Enel, Francesco Starace a Giovanni Fileni, il presidente dell’omonimo gruppo, passando da Andrea Illy, presidente di Illycaffè Spa, ecco ...

Lavoro : nominati i 25 nuovi Cavalieri - da Starace a Andrea Illy /scheda (3) : (AdnKronos) – LUCIANO CILLARIO: 1943 – Cuneo – Industria / Grafica. E’ presidente e amministratore delegato di Eurostampa Spa, multinazionale leader nella produzione di etichette per vini. L’azienda, da lui fondata insieme ai fratelli come piccola realtà cartotecnica, sotto la sua guida avvia una politica di acquisizioni. Ha aperto due sedi produttive a Cincinnati e Glasgow, un laboratorio nella Napa Valley per il ...

Lavoro : nominati i 25 nuovi Cavalieri - da Starace a Andrea Illy /scheda (5) : (AdnKronos) – GIOVANNI FILENI: 1940 – Ancona – Industria / Agroalimentare. E’ presidente del Gruppo Fileni, da lui fondato nel 1970 e oggi terzo operatore nazionale nel settore delle carni avicole e primo produttore in Italia di carni bianche da agricoltura biologica. Il Gruppo, attraverso investimenti nell’automazione, controlla tutto il processo produttivo, dall’allevamento alla distribuzione e si è ...

Lavoro : nominati i 25 nuovi Cavalieri - da Starace a Andrea Illy /scheda (6) : (AdnKronos) – CARLO FRANCESCO MARIO ILOTTE: 1940 – Torino – Industria / Fusione metalli leggeri. E’ amministratore unico della società 2A Spa, da lui fondata nel 1973 e oggi attiva nei settori della pressofusione in alluminio e della componentistica tessile per la produzione delle chiusure lampo e dei relativi macchinari e impianti. L’azienda sotto la sua guida conosce un rapido sviluppo ed è tra le prime ad avviare ...

Lavoro : nominati i 25 nuovi Cavalieri - da Starace a Andrea Illy /scheda (7) : (AdnKronos) – MARCO PALMIERI: 1965 – Bologna – Industria / Borse, pelletteria, selleria. è presidente ed ad di Piquadro Spa, azienda che fonda nel 1987 a Riola di Vergato, per produzioni conto terzi. Dal 1997 produce in proprio con il marchio Piquadro, marchio italiano di prodotti di pelletteria dal design innovativo e dall’alto contenuto tecnologico con un posizionamento ben definito. Piquadro vende i suoi prodotti ...

