Lavoro | Lombardia | progetto legge Pd per rider e lavoratori gig economy

Brescia e Sondrio - risultati Elezioni Comunali 2018/ Lombardia - Martina esulta : "CapoLavoro di Del Bono e Pd" : Elezioni Comunali 2018, risultati Brescia, Sondrio e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie: trionfo Del Bono alla Loggia(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Lavoro : Senna - presto in Regione Lombardia tavolo su rider : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - "Il problema va affrontato affinché siano trovate le soluzioni adeguate. Proprio per questo la commissione Attività produttive attiverà quanto prima un tavolo istituzionale per coinvolgere aziende, lavoratori interessati e sindacati. Nei prossimi giorni convocherò l’Uff

Tre anni di Lavoro in Lombardia La Regione blinda i suoi medici : La condizione è chiara: almeno tre anni di lavoro negli ospedali lombardi. È quanto devono assicurare, per la prima volta, gli specializzandi in medicina che vogliono vincere una delle 55 ambite borse ...

Lavoro : Usb Lombardia - no a caporalato applicare Ccnl Logistica a 'rider' (2) : (AdnKronos) - "La chiamano innovazione, Lavoro digitale, gig economy, solo per non dare tutele a questi lavoratori, in primo luogo un’assicurazione e il riconoscimento della posizione di lavoratori subordinati, che garantirebbe loro l'uscita dalla schiavitù e il contratto di Lavoro del trasporto mer

Lavoro : Usb Lombardia - no a caporalato applicare Ccnl Logistica a ‘rider’ : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “A 28 anni stava consegnando un pasto a domicilio e lo faceva correndo, come tutti i quasi 3000 fattorini che sfrecciano in bicicletta o in motorino in giro per Milano, ogni giorno. Gli hanno amputato una gamba perché è finito sotto ad un tram e non sappiamo se gli verrà riconosciuto l’infortunio sul Lavoro, perché anche se retribuito, poco e male; anche se tracciato in ogni suo spostamento, per la ...

Lavoro : Usb Lombardia - no a caporalato applicare Ccnl Logistica a ‘rider’ (2) : (AdnKronos) – “La chiamano innovazione, Lavoro digitale, gig economy, solo per non dare tutele a questi lavoratori, in primo luogo un’assicurazione e il riconoscimento della posizione di lavoratori subordinati, che garantirebbe loro l’uscita dalla schiavitù e il contratto di Lavoro del trasporto merci e della Logistica – scrive in una nota il sindacato -. Eppure questi lavoratori, giovani e meno giovani, alcuni ...

Lavoro : assessore Lombardia - ‘rider’ hanno diritto a tutele e welfare : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “I lavoratori della cosiddetta ‘new economy’ hanno diritto a forme estese di tutele e di welfare che includano anche la salute e la sicurezza. E non possiamo attardarci sulle riflessioni giuslavoristiche riguardo la loro configurazione legale: e’ necessario inserire al più presto questi lavoratori in un quadro chiaro di politiche e di strumenti immediatamente esigibili”. Lo ...

Lavoro : in Lombardia tasso occupazione al 67 - 3% nel 2017 - sopra livelli 2008 (2) : (AdnKronos) - In Lombardia è cresciuta l’occupazione più scolarizzata a scapito dei lavoratori con un basso titolo di studio. I lavoratori con la sola licenza media in Lombardia sono 231mila in meno rispetto a nove anni fa, mentre i lavoratori diplomati sono cresciuti di 76mila unità e i laureati di

Lavoro : in Lombardia tasso occupazione al 67 - 3% nel 2017 - sopra livelli 2008 : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Si rafforza il mercato del Lavoro in Lombardia. Dopo nove anni il tasso di occupazione nella regione supera il livello del 2008 e nel 2017 tocca il 67,3% rispetto al 66,9%. Un traguardo che Milano aveva già raggiunto nel 2016 e incrementato nel 2017 (69,5%) e che l’Ital