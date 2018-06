L’arrivo dell’estate è più bello con Terranova Summer Collection GALLERY

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018)celebraun viaggio pop tra Ibiza e tropical beach Parte da Ibiza il viaggio estivo di. Attraversa mari e spiagge scaldate dal sole del Mediterraneo, per fermarsi sulle onde e le note festose delle Baleari. Sono pop le vacanze del brand, tutte focalizzate sui mood della stagione più amata, la sua energia e il desiderio di viverla in pieno. Dalle stampe tropical agli slogan heritage del mondo surf e dei suoi luoghi mitici. Riferimenti vintage e l’esplosione di tutti i trend2018. Palme, sabbia, jungle e tramonti nelle tees e nei capi più leggeri. Il beachwear femminile ricco di dettagli, dalle perle, ai ricami. I pon pon e le applicazioni etno-chic il fil rouge che lega ogni moda estiva al Mediterraneo. Ladiè disponibile in tutti gli storee ...