L’appello di Tiziano Ferro su Facebook | “Stop alle torture e alla macellazione di cani in

: Yulin Festival, stop in Cina al consumo di carne di cane: l'appello di Tiziano Ferro - Corriere : Yulin Festival, stop in Cina al consumo di carne di cane: l'appello di Tiziano Ferro - akirakora : RT @24zampe: Carne di cane, oggi alle 10.30 presidio di Animalisti italiani all’Ambasciata cinese di Roma contro #Yulin2018 - L'appello di… - meryem72 : RT @Corriere: Yulin Festival, stop in Cina al consumo di carne di cane: l'appello di Tiziano Ferro -

(Di giovedì 21 giugno 2018), in un video pubblicato su, lancia un appello per dire basta all’uccisione di migliaia diche si verifica ogni anno, in Cina, in occasione del Festival di Yulin, che si celebra nel giorno del solstizio d’estate. “Chiediamo all’ambasciata cinese in Italia di fermare questa barbarie, perché la civiltà possa regnare”. Oggi, 21 giugno, c’è stato un presidio di protesta proprio di fronte all’ambasciata, che ha sede a Roma. L'articolo L’appello disu: “Stopdiin Cina. Fermiamo questa barbarie” proviene da Il Fatto Quotidiano.