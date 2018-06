L’ambulanza rimane incastrata per le auto parcheggiate male e l’uomo al suo interno

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 giugno 2018) Qualcuno lo ha definito karma, ma ci sembra davvero insensibile. Una vicenda surreale senza dubbio quella che ci arriva da Genova. Tutto inizia con la solita chiamata al 118: i familiari di un uomo avevano chiamato i soccorsi perché non si sentiva bene, sperando di potergli salvare la vita. Purtroppo però, non hanno pensato che avrebbero dovuto fare i conti anche con le tantein sosta lungo il tragitto che hanno dilatato a dismisura il tempo di arrivo dei sanitari. È quanto accaduto la notte scorsa a Genova, dove un’ambulanza impegnata ad effettuare il soccorso si è trovata davanti un insuperabile restringimento della carreggiata provocato da alcuni veicoli in sosta oltre a una catena che chiudeva il successivo tratto di strada privato usato come parcheggio. Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungere a piedi la casa del sessantenne vittima di un malore, per ...