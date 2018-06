Lamborghini Miura SVR | la supercar più bella di sempre restaurata dalla Casa del Toro

sportfair

: Read the incredible story of this Lamborghini Miura SVR. A masterpiece restored by Lamborghini Polo Storico:… - Lamborghini : Read the incredible story of this Lamborghini Miura SVR. A masterpiece restored by Lamborghini Polo Storico:… - Jalbert24_ : RT @Lamborghini: Read the incredible story of this Lamborghini Miura SVR. A masterpiece restored by Lamborghini Polo Storico: - stoneyreynolds : RT @Lamborghini: Read the incredible story of this Lamborghini Miura SVR. A masterpiece restored by Lamborghini Polo Storico: -

(Di giovedì 21 giugno 2018) IlPolo Storico ha completato il restauro di una dellepiù famose della storia, laSVR, esibita sulla pista di Nakayama in Giappone in occasione della consegna al cliente E’ storicamente accertato che sono state solo 763 leprodotte tra il 1966 ed il 1972 nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese (Bo). Lecostruite al di fuori di Sant’Agata, invece, sono state molte di più, visto che numerosi produttori di modellini hanno realizzato una versione in scala di una delle vetture più iconiche della storia automobilistica. IlPolo Storico ha completato il restauro di una dellepiù famose della storia, laSVR, esibita sulla pista di Nakayama in Giappone in occasione della consegna al cliente. La Giapponese Kyosho, con la suaSV prima e SVR poi, entrambe realizzate in scala 1:18, è stata uno di questi. La ...