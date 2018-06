L’Algeria ha spento internet in tutto il paese per evitare che gli studenti copiassero

ilpost



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di giovedì 21 giugno 2018) Per circa due ore, mercoledì, in tutta l’Algeria è stata spentaperche glidell’ultimo anno di scuole superiorinella prima prova degli esami di fine anno. Altri black out simili sono previsti fino a lunedì, L’Algeria hainilperche gliagli esami Il Post.