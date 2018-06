Lagarde | mercati nervosi per Italia

Governo - Lagarde : “I mercati sono ansiosi di capire quali saranno le politiche italiane” : “Tutto ciò che possiamo osservare al momento è che i mercati sono piuttosto nervosi e ansiosi di avere una buona comprensione di quello che sarà il mix delle politiche italiane in prospettiva“. Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, è così intervenuta sul caso Italia al termine di una giornata da dimenticare per Piazza Affari crollata del 2%, maglia nera di un’Europa in affanno e, ...