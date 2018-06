L’accessibilità è un diritto

fondazioneserono

(Di giovedì 21 giugno 2018) “I disabili italiani vorrebbero vedere e visitare alcuni posti in Italia, ma al momento non lo possono fare perché in parte non trovano un’accessibilità adeguata, ed in parte non trovano le informazioni relative a questa accessibilità”. Questo è quanto ci ha detto Roberto Bazzano, Presidente della Cooperativa Sociale Bandiera Lilla.  Il progetto “Bandiera Lilla” è nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico. “Ci sono due ragioni per migliorare”, continua Bazzano. “Una è etica.è un, uno deve avere ildi andare dove vuole. L’altra ragione, parlando di turismo, è di tipo economico. I comuni e le imprese private legate al turismo - alberghi, ristoranti, anche un ...