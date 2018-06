La WWE annuncia il Mae Young Classic 2018 | ecco le ultime novità sul torneo tutto al

2K annuncia WWE 2K19 : 2K annuncia ufficialmente WWE 2K19, il nuovo episodio della serie a cadenza annuale, in arrivo il 9 Ottobre su PC, PS4 e Xbox One con AJ Styles come uomo copertina. In tale occasione sono state svelate le edizioni speciali che vi riportiamo di seguito. WWE 2K19: Tutte le edizioni del gioco Coloro che acquisteranno WWE 2K19 Deluxe Edition beneficeranno dell’accesso anticipato al gioco e dei bonus in-game in anticipo di ...