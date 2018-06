La vera storia della foto simbolo del caso migranti che scuote gli Usa

Ecco la vera storia del 'piano B' attribuito dal ministro Savona : Tanto si nè parlato di quel benedetto piano B per l'uscita dall'euro. Quello che, secondo la vulgata maggioritaria, sarebbe stato ideato dal professor Paolo Savona, oggi ministro degli Affari Europei, ma ieri candidato - poi rigettato - per la poltrona di via XX Settembre. Ora che all'Economia siede tranquillo Giovanni Tria, emerge un'altra "verità" sul piano d'uscita dalla moneta unica. A spiegarne la nascita sono Fabio Dragoni e Antonio Maria ...

Elena Santarelli condivide la storia del piccolo Regis - conosciuto in ospedale : “Ti auguro il meglio - arriverà questo giorno anche per noi” : Elena Santarelli è una donna combattiva e un esempio per tante mamme che si trovano nella sua situazione, come spesso le scrivono le sue followers su Instagram: il 30 novembre scorso, a suo figlio Giacomo è stato diagnosticato il cancro: “Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”, ha raccontato Elena a Verissimo. E la showgirl ha postato su ...

Con 'L'Ultima' la vera storia dell'Ultima Spiaggia di Capalbio : Roma, 15 giu. , askanews, L'Ultima Spiaggia di Capalbio, uno degli stabilimenti balneari più conosciuti d'Italia fondato nel 1987, celebra lo storico traguardo dei 30 anni di attività con una raccolta ...

Una storia vera/ Su Iris il film con Richard Farnsworth (oggi - 14 giugno 2018) : Una storia vera, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Richard Farnsworth, Sissy Spacek e Harry Dean Stanton, alla regia David Lynch. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:12:00 GMT)

UNA STORIA vera/ Su Iris il film diretto da David Lynch (oggi - 14 giugno 2018) : Una STORIA VERA, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Richard Farnsworth, Sissy Spacek e Harry Dean Stanton, alla regia David Lynch. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Spread e mercati - attacco all'Italia e vera storia. Titoli di Stato peggiori - ma c'è motivo : Nessuno avrebbe mai immaginato che la Grecia riuscisse a proporre condizioni più vantaggiose. Ma c'è un motivo: ecco cosa sta succedendo in Italia..

Spread & Mercati - la vera storia del martedì nero e l'attacco all'Italia : Gli hedge fund si preparavano da mesi a sfruttare un’eventuale impasse politica. L’inchiesta, dopo aver sentito i protagonisti istituzionali e di mercato, ripercorre le ore drammatiche di martedì 29 maggio. Con il Tesoro che fa pressing sui player privati per comprare titoli ed evitare il fallimento dell’asta BoT...

Governo - la vera storia del “super-jet”. La rincorsa anti-casta da Renzi a Conte : Una storia esemplare, che racconta come poche altre lo spirito del tempo, le vanità e le demagogie di questa stagione. Tutto ebbe inizio nel luglio del 2015. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi confidò ai giornalisti: «Ad ottobre andremo in Sudamerica con un aereo più grande, con il wi-fi, l’abbiamo già ordinato...». ...

'La signora nel furgone' : Alan Bennett racconta una divertente storia - vera - di inclusione : La politica thatcheriana a cui Bennett fa riferimento è la svendita ai privati delle case municipali, dichiarandone di fatto la scomparsa progressiva; nel momento in cui la storia ha luogo esistevano ...

UNA STORIA vera/ Su Iris il film di David Lynch (oggi - 7 giugno 2018) : Una STORIA VERA, il film in onda su Iris oggi, giovedì 7 giugno 2018. Nel cast: Richard Farnsworth, Sissy Spacek e Harry Dean Stanton, alla regia David Lynch. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:41:00 GMT)

Fabio Fulco a Napoli con la nuova fidanzata : ‘Finalmente una storia vera’ : “Sto finalmente vivendo una storia vera”: non la tocca piano, Fabio Fulco. L’attore napoletano è stato pizzicato dalla rivista Oggi mentre mostrava Napoli alla sua nuova fiamma e, alla fine, ha deciso di commentare brevemente le foto che lo ritraggono mentre accompagna la donna in giro per la città partenopea con tanto di bacio hollywoodiano: foto che non mentono e che parlano di una grande intesa tra i due. Aveva ragione lui, ...

Fabio Fulco - dopo Cristina Chiabotto la nuova fidanzata/ “Sono rinato… finalmente vivo una storia vera!” : Fabio Fulco, dopo la lunga storia con Cristina Chiabotto presenta la nuova fidanzata: “Sono rinato… finalmente vivo una storia vera!”, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:46:00 GMT)

Fabio Fulco innamorato : “Finalmente una storia vera” : Fabio Fulco sorpreso insieme alla nuova fidanzata Qualche mese fa il popolare attore Fabio Fulco e la showgirl Cristina Chiabotto si sono lasciati. Difatti i due, dopo anni e anni di amore, si sono accorti di non avere altri obiettivi nella vita. Per tale ragione sono stati costretti a dirsi addio. Una rottura sicuramente non proprio amichevole. Tuttavia ormai pare che Fabio Fulco abbia definitivamente voltato pagina. Infatti il settimanale Oggi ...

Il Canaro della Magliana - la vera storia del delitto che ha ispirato Dogman di Garrone : Il delitto del Canaro della Magliana è un fatto di cronaca risalente al 1988 che aveva colpito l'opinione pubblica per la sua efferatezza. La vicenda, che ha anche parzialmente ispirato il film Dogman , di Matteo Garrone, che ha visto anche Marcello ...