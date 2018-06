La Talpa film stasera in tv 21 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RT @tedpanski: La talpa (2011)... uno dei più bei film sullo spionaggio che io abbia mai visto... - suffragettecine : RT @tedpanski: La talpa (2011)... uno dei più bei film sullo spionaggio che io abbia mai visto... - tedpanski : La talpa (2011)... uno dei più bei film sullo spionaggio che io abbia mai visto... -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Laè ilin tv giovedì 212018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:20. La pellicola diretta da Tomas Alfredson ha come protagonisti Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong e Benedict Cumberbatch. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Lain tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Tinker, Tailor, Soldier, Spy USCITA: 13 gennaio 2012 GENERE: Thriller ANNO: 2011 REGIA: Tomas Alfredson CAST: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, Ciarán Hinds, John Hurt, Benedict Cumberbatch, David Dencik, Stephen Graham, Simon McBurney, Toby Jones, Kathy Burke, Konstantin Khabensky DURATA: 127 Minuti Lain tv: ...