La strategia di Salvini sta isolando l' Italia

La strategia del M5s per rispondere alla "perenne campagna elettorale" di Salvini : Poca condivisione. Nessun coinvolgimento nelle decisioni. E il sorpasso nei sondaggi della Lega su M5s con Matteo Salvini che di fatto detta l'agenda politica del governo giallo-verde. Ma anche la vicenda dei porti chiusi e dell'Aquarius, e il censimento dei rom. Sono tanti i motivi che suscitano malumore dentro il Movimento 5 stelle, specie tra i nuovi eletti che speravano di essere più coinvolti e che invece si ...

La strategia del M5s per rispondere alla 'perenne campagna elettorale' di Salvini : A far storcere il naso, ad esempio, alcuni nomi della squadra di governo: un deputato di lungo corso punta il dito contro la scelta di Laura Castelli al ruolo di viceministro all'Economia, o quello ...

Migranti e misure a costo zero La strategia di Salvini con Silvio Così il Centrodestra logora i 5Stelle : Alcuni sondaggi ritagliano una decrescita dei grillini, dal 32 a poco più del 29, ed una insufficiente crescita del Centrodestra. L’unico a portare a casa un risultato di queste settimane alla guida del Paese è Matteo Salvini. Le sue frasi su immigrazione, rom e flat tax sono lette dagli italiani come vere azioni di governo pur essendolo solo Segui su affaritaliani.it

Salvini non sarà un ConteMa la “grana” 5 stelle lo aiuteràLa strategia per sfilarsi dal governo : L’asse Macron/cinq étoile potrebbe, oggi, apparire penalizzante per il ministro Salvini, ma farà parte dell’elenco che il leghista utilizzerà, in caso di divergenze, per far saltare “il piatto di governo”. Il “Conte Casalino” prende il pallino internazionale, ma rischia l’impopolarità nazionale. Il vero Premier, e futuro aspirante tale, viene umiliato, nella ...

Elezioni comunali - la strategia di Salvini per conquistare il primato in Italia : Il leader del Carroccio continua a giocare su due tavoli: quello del centrodestra a livello locale e quello con il M5S con il quale ha sottoscritto un patto di governo ma che in prospettiva rimane il suo principale competitor...

Salvini festeggia il governo con lo stop alla riforma di Dublino e prepara la strategia in due tempi sui migranti : "Una vittoria per noi, sono molto soddisfatto". Nel giorno in cui il Parlamento battezza il governo Conte, Matteo Salvini festeggia lo stop alla riforma del regolamento di Dublino deciso al vertice dei ministri degli Interni Ue in Lussemburgo. stop che ha ridotto in pezzi l'Unione Europea, già malconcia. E adesso il ministro degli Interni e vicepremier prepara la sua strategia anti-sbarchi: in due step. Il primo guarda all'immediato e ...

Il cambio repentino di strategia per Di Maio e Salvini Video : È un vertiginoso cambio di strategia quello che di Di Maio ha annunciato ieri durante un comizio a Napoli e Salvini segue a ruota: no a nuove elezioni e si a un nuovo tentativo di rifare un governo Movimento 5 Stelle-Lega. La pace con Mattarella Dopo la rabbia dei giorni scorsi contro un Mattarella accusato di non voler ascoltare la voce degli italiani, ma solo quella dei mercati e dei tecnocrati di Bruxelles, Di Maio da Napoli ha calmato i toni ...

Salvini ha forzato il ritorno alle urne? Qual è la sua strategia : Avrebbe potuto, per esempio, mandare all'Economia il fidato Giorgetti, suo braccio destro e gradito anche al Quirinale: sui tavoli europei non sarebbe certo stato più docile di Paolo Savona'. Appunto.

Niente governo? C'è il piano B Salvini e Di Maio pronti alle urne Ecco la strategia per tornare al voto : M5s e Lega usano il nome di Savona come una bandiera. E se la prendono con Mattarella: "Non può fare il capo dell'opposizione". Il piano di Salvini e Di Maio per il ritorno al voto Segui su affaritaliani.it

Governo 2018 - ultime notizie : Savona o elezioni. La strategia di Salvini : Infatti, l'insistenza del capo del Carroccio mette due scenari di fronte a Mattarella: in primis, cedere sul ministero dell'Economia: sarebbe una ferita grave non tanto per l'attuale inquilino del ...