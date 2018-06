La strategia del M5s per rispondere alla ' perenne campagna elettorale' di Salvini

Tour de France - nuova strategia della Movistar : 3 leader al via - Quintana - Landa - Valverde : Archiviati il Giro del Delfinato e il Giro di Svizzera, classici appuntamenti di preparazione sulla strada che porta al Tour de France, [VIDEO] le attenzioni del mondo del Ciclismo si stanno ormai concentrando sulla Grande Boucle. La più importante e prestigiosa corsa del ciclismo mondiale scattera' sabato 7 luglio dalla Vandea per concludersi il 29 a Parigi. Per Chris Froome sara' un appuntamento con la storia, con la possibilita' di centrare ...

Israele - guerra degli aquiloni sul confine di Gaza : la nuova strategia di Hamas. Ma governo è impegnato sul fronte del Golan : Le fiamme che infuriano lungo il confine israeliano, che divorano i campi coltivati, per gli aquiloni e palloncini di elio con carichi di benzina lanciati dai palestinesi dalla Striscia, hanno costretto l’esercito israeliano a intensificare gradualmente la sua risposta. Lanciati a centinaia nelle scorse settimane hanno incendiato oltre mille ettari di terreni coltivati. L’aviazione israeliana bombarda con i suoi caccia presunti depositi ...

GdS Ricorso bocciato : 'Brutta pagina di slealtà sportiva'. Ecco la strategia del Palermo : Si sono viste però cose da terzo mondo, scene da cui il calcio italiano avrebbe dovuto prendere le distanze in modo molto più netto. E ora il deferimento del Parma potrebbe dare vita a un processo ...

F1 - tarda l’annuncio in casa Mercedes sull’utilizzo del motore nuovo in Francia : strategia o problemi? : La Mercedes non ha ancora ufficializzato l’utilizzo del nuovo motore in occasione del Gp di Francia, strategia o problemi? La Mercedes non ha ancora ufficializzato l’utilizzo della specifica due in occasione del Gp di Francia, che si disputerà sul circuito Paul Ricard nel prossimo week-end. © Photo4 / LaPresse Già in occasione della gara canadese il team campione del mondo aveva deciso di posticipare il debutto del nuovo motore per ...

L'Europa - la strategia del "divide et impera" e il ruolo della Germania. L'analisi di Polillo : Il rischio di una politica, che si nutra di sentimenti anti europei, é quindi notevolmente cresciuto. Cosa può fare L'Europa per scongiurare questo possibile esito? Qualche scheletro nell'armadio il ...

Audi - La strategia per la ricarica domestica dei modelli elettrificati : In attesa di vedere la nuova e-tron su strada, l'Audi introduce nuove soluzioni per la ricarica presso le abitazioni private, ampliando una offerta che sarà strategicamente importante in ottica futura. Per questo motivo sono state annunciate nuove partnership con la SMA Solar Technology e con l'Hager Group.Si collega alla rete domestica. Ai clienti saranno proposti come versione base i sistemi compatti da 11 kW. In opzione sarà invece ...

NAINGGOLAN ALL'INTER/ La partenza del Ninja cambia la strategia della Roma su Pellegrini : NAINGGOLAN ALL'INTER, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:22:00 GMT)

F1 - Ricciardo svela la strategia gomme e pit stop della Red Bull : ” ecco cosa faremo” : Daniel Ricciardo parla dopo le qualifiche sul circuito del Canada: le parole dell’australiano della Red Bull Dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco, il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas e ...

La strategia dell'imprevedibilità ha un obiettivo : attaccare gli alleati sul commercio : Preferisce invece usare, come strumento di pressione, l'enorme forza d'urto dell'accesso al mercato interno americano, il più vasto e ricco del mondo. Il bullismo digitale degli scambi di tweet nel ...

La strategia del terrore in Nicaragua. Ancora sangue sul governo Ortega : “Sparano apposta alla testa, al collo e al torace. Daniel Ortega per mantenersi al potere sta mandando cecchini a far saltare il cervello a chi protesta per spargere il terrore”. Così denuncia l'opposizione in Nicaragua. Sono ormai più di 100 le vittime, in sette settimane di protesta contro il g

Da club di calcio a media company globale - la strategia della Roma : I giallorossi puntano su una crescente integrazione tra area media e commerciale per offrire a sponsor e partner maggiore visibilità L'articolo Da club di calcio a media company globale, la strategia della Roma è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serve una strategia per combattere l'europeismo liberista del Fronte Repubblicano e il nazionalismo del fronte contrapposto : Prodi, Calenda, Pd: fermatevi! Lo dico con rispetto, ma è estremamente preoccupante l'analisi e la conseguente proposta espressa nell'editoriale del presidente Prodi sul Messaggero, nell'intervista del ministro Calenda al Corriere della Sera e nelle dichiarazioni dei vertici del Pd.Un'analisi e una proposta alimentata dalla spiegazione del no a Paolo Savona. Inquadrare le prossime elezioni, come un referendum pro o contro l'apparenza ...

Milan - la strategia delle contropartite per arrivare a Belotti : Milan alle prese con una ricorsa al Gallo Belotti che dura ormai da diversi mesi, il centravanti del Torino nuovamente in mezzo a chiacchiere di calciomercato Il Milan si sa, ha diversi problemi economici ai quali far fronte. La società è alle prese con il ben noto contenzioso con l’Uefa, che potrebbe estromettere il club rossonero dalla prossima Europa League. Il Fair play finanziario è una spada di Damocle che pende sulla testa del ...

La scelta di Mattarella e la strategia della Lega : Sergio Mattarella si è solo assunto le sue responsabilità costituzionali. La Lega forza la mano nella speranza di guadagnare voti alle prossime elezioni. Leggi