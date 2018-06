La Statua della Libertà bendata

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) "Mandatemi loro, i senzatetto, gli scossi dalle tempeste. E io solleverò la mia fiaccola accanto alla porta dorata!" I versipoetessa Emma Lazarus scolpiti sul basamentoLibertà, con la quale la Francia rese omaggio alla grande nazione americana nel 1886, sono una pietra miliarestoria americana.Gli Stati Uniti come terra promessa, rifugio dei perseguitati e dei miserabili. Terra di opportunità per tutti – con l'eccezione dei nativi americani e, fino a tempi recenti, degli afroamericani – è uno degli elementi che più hanno definito l'identità degli Stati Uniti, e in generale di tutti i Paesi del continente.Se la cultura europea non ha un vissuto storico di inclusione, ma piuttosto di espulsione, per quella americana vale l'esatto contrario. Per questo motivo oggi le nuove restrizioni in materia ...