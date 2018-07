LA STANZA DELLE MERAVIGLIE di Todd Haynes (2017) : Tratto dal famoso romanzo di Brian Selznick, autore anche de La Straordinaria Invenzione di Hugo Cabret, portato al cinema da Martin Scorsese, La STANZA DELLE MERAVIGLIE di Todd Haynes narra la storia di Ben e Rose, due bambini di epoche diverse che segretamente desiderano una vita diversa dalla propria. Ben abita nel Minnesota del 1977 e, dopo aver perso l’udito a causa di un fulmine, decide di partire per New York alla ricerca del ...

La STANZA DELLE meraviglie - il film di Haynes visibile anche ai sordomuti : La Stanza delle meraviglie arriva al cinema, il film di Todd Haynes, passato a Cannes due anni fa è finalmente in sala e potrà essere visto dai sordomuti. Distribuito da 01 Distributiion, dal 14 giugno è possibile vedere l’ultimo film del regista americano con sottotitoli per non udenti. Ispirato all’omonimo libro di Brian Selznick, La Stanza delle meraviglie racconta la storia di due giovani protagonisti, legati anche se in epoche e mondi ...

La STANZA DELLE meraviglie : famiglia e segreti tra sordità - funky e musica sinfonica : Cos'hanno in comune un bimbo del 1977 e una ragazzina del 1927? Sono sordi , lei anche muta, e in fuga verso New York. Lei, in bianco e nero e con soave accompagnamento sinfonico, per riabbracciare la ...

La STANZA DELLE meraviglie e gli altri film del weekend : Todd Haynes si cimenta con l’universo dell’infanzia. Esce anche A quiet passion, bel ritratto di Emily Dickinson, firmato dal regista britannico Terence Davies. Leggi

La STANZA DELLE meraviglie - perché non riusciamo a fare a meno del passato : Più andiamo avanti con la storia del cinema più l’impressione è che aumentino i film in costume, ambientati nel nostro passato recente o remoto, specie da parte dei cineasti americani più interessanti. Paul Thomas Anderson, ad esempio, gira quasi sempre film ambientati ieri, Wes Anderson sceglie volentieri un setting passato e Todd Haynes, di cui questa settimana esce La stanza delle meraviglie, ha costruito una carriera sulla masticazione dei ...

Serie B - iSTANZA alla Figc per eliminare la promozione delle seconde squadre : La Serie B passa all'attacco sulle seconde squadre: obiettivo eliminare le promozioni. L'articolo Serie B, istanza alla Figc per eliminare la promozione delle seconde squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

«La STANZA DELLE meraviglie» : il trailer del nuovo film di Todd Haynes in anteprima : Ben (Oakes Fegley) e Rose (Millicent Simmonds da giovane/Julianne Moore da grande) sono due bambini di epoche diverse che segretamente desiderano una vita diversa dalla propria. Ben cerca il padre che non ha mai conosciuto, Rose sogna una misteriosa attrice di cui raccoglie foto e notizie nel suo album. Quando Ben scopre in casa un indizio sconcertante e Rose legge un allettante titolo sul giornale, i due ragazzini partono alla ricerca di quello ...