La rivincita di Renato Zero per il successo di Zerovskij | “Proteggiamo l’Opera musicale”

optimaitalia

: La rivincita di @renatozer0 per il successo di #Zerovskij: 'Proteggiamo l'Opera musicale' - OptiMagazine : La rivincita di @renatozer0 per il successo di #Zerovskij: 'Proteggiamo l'Opera musicale' -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ladiper ildivskij arriva con il premio che riceverà a luglio a Casamicciola, con l'Ischia Music Legend Award. L'artista si è espresso sui suoi canali ufficiali a qualche giorno dalla ricezione del riconoscimento con il quale sarà premiata l'Opera che ha ideato per i suoi 50 anni di carriera e che ha portato in tour nel 2017 a partire dal Centrale Live di Roma per poi concludere al Teatro Antico di Taormina.Un traguardo inimmaginabile, per, che alla vigilia dei 70 anni si è rimesso in gioco con qualcosa di completamente diverso dal suo repertorio ma comunque affine alla sua poetica. 6 gli spettacoli che ha tenuto nella sua Roma, per continuare con Lajatico, Barolo, Verona e Taormina. Il viaggio dell'insolito capostazione alla guida dell'umanità e delle sue debolezze è continuato anche sul grande schermo, con una fortunata ...