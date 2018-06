huffingtonpost

: La rincorsa 5 stelle sui migranti. Toninelli blocca una nave Ong e minaccia il sequestro - HuffPostItalia : La rincorsa 5 stelle sui migranti. Toninelli blocca una nave Ong e minaccia il sequestro - 16blu : RT @MPenikas: HuffPost: La rincorsa 5 stelle sui migranti. Toninelli blocca una nave Ong e minaccia il sequestro - vincenzo897l : RT @MPenikas: HuffPost: La rincorsa 5 stelle sui migranti. Toninelli blocca una nave Ong e minaccia il sequestro -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il Movimento 5prende lae spicca un salto che, nelle intenzioni, dovrebbe essere lungo abbastanza da far segnare sulla sabbia un solco appena più in là di quello posto da Matteo Salvini. "Sequestreremo le navi delle Ong Lifeline e Seefuhcs, e le porteremo nei nostri porti per verificare la bandiera di appartenenza", ha tuonato il ministro alle Infrastrutture Danilo.Occorre fare un passo indietro e ricapitolare brevemente la vicenda. Nella mattinata di giovedì l'esponente 5aveva segnalato che l'imbarcazione stava "agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". Rea di aver preso a bordo 224e di volerli traghettare verso l'Italia. Una questione più complicata rispetto alle apparenze. Lifeline avrebbe rifiutato di conformarsi alle indicazioni della Guardia costiera italiana, che aveva ...