La ' pace fiscale' promessa da Salvini solleva più di un problema

Salvini farà il condono e, come sempre, sarà un insuccesso. Perché i condoni sono la rappresentazione plastica di quanto il sistema fiscale sia decotto.

Cartelle esattoriali - così la pace fiscale di Salvini può far esplodere i Comuni. E far pagare a tutti il conto di pochi : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è tornato a rilanciare la cosiddetta pace fiscale invocando la chiusura immediata di “tutte le Cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro”, cioè la quasi totalità degli atti degli ultimi due anni. Che cosa questo significhi esattamente non è però chiaro a nessuno. Non lo è al suo staff di comunicazione, che rinvia alla proposta politica contenuta nel contratto di governo. ...

Papà - ministro - leader - selfista I mille volti di Salvini sui social E rilancia sulla pace fiscale : Dalla pagella ai capelli e ai Casamonica il viceleader si presenta come padre, ministro,m leader politico e polemista

pace fiscale - cos'è e come funziona : Pace fiscale. Così il governo chiama l'operazione che per molti osservatori si tradurrà in sostanza in un condono di tasse non pagate. Ma cosa si intende per Pace fiscale? L'operazione ancora non è ...

Cartelle Equitalia - Salvini annuncia pace fiscale per debiti inferiori ai 100mila euro : Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha affermato, durante la cerimonia per il 224esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, che ha intenzione di annullare tutte le Cartelle esattoriali Equitalia di importo inferiore ai 100mila euro. Lo scopo, secondo il neo vicepremier, è "liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". Obiettivo nobile, quello di ...

Salvini vuole la pace fiscale : "Chiudiamo cartelle Equitalia sotto 100mila euro" : Dopo le Ong dei migranti e i rom , ora Salvini punta sulle tasse. E mentre promette che prima o poi il governo giallo-verde farà la flat tax, annuncia il desiderio di tagliare le cartelle di Equitalia ...

Matteo Salvini annuncia la pace fiscale : “Chiudiamo le cartelle Equitalia sotto i 100mila euro” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole chiudere da subito tutte le cartelle Equitalia inferiori ai 100mila euro. "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse", annuncia il titolare del Viminale.Continua a leggere

Pensioni - contanti e pace fiscale : Salvini chiede tempo e fiducia agli imprenditori : Per qualche minuto Matteo Salvini si immagina ministro dell'economia senza però considerare le coperture necessarie e parla anche di Pensioni all'assemblea dei piccoli imprenditori della Confesercenti, chiedendo loro tempo e fiducia rassicurandoli di non vendere solo promesse ma quanto contenuto nel programma del contratto di governo, anche per quel che concerne la parte fiscale. E per conquistare il pubblico, oltre a parlare di contanti e ...

La scommessa della pace fiscale : Non sarà un «condono tombale», come quello firmato quindici anni fa, in piena era berlusconiana, dall'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. All'epoca entrarono nelle casse dello Stato circa 20 miliardi. Più o meno quello che il governo «giallo-verde» vorrebbe incassare con la cosiddetta «pace fiscale». Un ...

Governo Conte : come saranno flax tax - pensioni e pace fiscale : A indicarli il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia parlando a Sky Tg24. Sul fronte del fisco la semplificazione di spesometro, redditometro e studi di settore di cui ha parlato il ministro ...

Flax tax - pace fiscale e partita Iva. Le priorità di Garavaglia : L'estate non fermerà le prime azioni del governo su quelli che sono i dossier più urgenti per il Paese. Il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia , ha assicurato durante il programma 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg che i primi interventi sulla pace fiscale e la flat tax per le imprese si possono fare entro ...