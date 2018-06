La giornata mondiale del selfie | perché non possiamo farne a meno

giornata mondiale del selfie - quando un autoscatto diventa di tendenza : Politici e attori, e perfino papa Francesco, si sono immortalati in scatti che hanno fatto il giro del mondo. E c'è chi ha provato a dire basta a questa tendenza: all'ultimo festival di Cannes il ...

giornata mondiale del selfie - quando un autoscatto diventa di tendenza : Oggi è la Giornata mondiale del selfie, nata nel 2013, quando il termine è stato inserito nell'Oxford English Dictionary che lo scelse come parola dell'anno. In principio fu Paris Hilton: l'ereditiera sostiene di essere stata lei, in compagnia dell'amica Britney Spears, a...

giornata mondiale SLA : Cagliari partecipa tingendo di blu il Bastione : Il Bastione si tinge di blu per la Giornata Mondiale sulla SLA di giovedì 21 giugno. L'illuminazione di uno dei simboli di Cagliari vuole essere un modo per focalizzare l'attenzione di tutti su una ...

Tre 1-0 nella giornata calcistica Mondiale di oggi : vincono Uruguay - Spagna e Portogallo : La giornata calcistica di oggi ha visto l’Uruguay qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo insieme alla Russia, qualificatasi invece ieri vincendo per 3-1 contro l’Egitto. I sudamericani hanno sconfitto l’Arabia Saudita con una vittoria di misura per 1-0: decide la stella del Barcellona Luis Suarez. Russia e Uruguay si scontreranno lunedì 25 Giugno alle 16 in una partita che vale il primato nel Girone A, ...

Oggi giornata mondiale della distrofia facio-scapolo-omerale : Ricorre Oggi la terza Giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale, malattia rara ereditaria che si manifesta in età adolescenziale, colpendo inizialmente la muscolatura facciale, scapolare e degli arti superiori. La Giornata è stata istituita nel 2015 per sensibilizzare l’opinione pubblica, incrementare la piena consapevolezza tra pazienti, operatori sanitari e sociali, favorire la ricerca diagnostica e la prevenzione della ...

Oggi giornata mondiale distrofia facio-scapolo-omerale : Roma, 20 giu. , AdnKronos Salute, - Ricorre Oggi la terza Giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale, malattia rara ereditaria che si manifesta in età adolescenziale, colpendo ...

Oggi giornata mondiale distrofia facio-scapolo-omerale : Ricorre Oggi la terza Giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale , malattia rara ereditaria che si manifesta in età adolescenziale, colpendo inizialmente la muscolatura facciale, ...

20 Giugno giornata mondiale del Rifugiato #WithRefugees : Nel corso dell'evento previste testimonianze e spettacoli di danza, canto e teatro a cura delle associazioni e delle varie comunità della Città. visualizza altro Condividi Facebook Twitter Google+ ...

giornata mondiale del Rifugiato - il messaggio di Mattarella : Per il presidente della Repubblica 'nell'emergenza rifugiati l'Ue deve agire unità'. Il Papa: non lasciamo paura impedisca accogliere - La tragedia dei rifugiati e' drammaticamente attuale, e l'Italia ...

giornata mondiale Rifugiati - dati Ocse 2017 : in Italia -34% sbarchi - : L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico pubblica il rapporto annuale: in Italia nel 2017 grazie agli accordi con la Libia si registra un calo degli arrivi. 34mila sono stati i ...

giornata mondiale del rifugiato - Mattarella : "Drammaticamente attuale" : Il presidente della Repubblica: "Italia contribuisce al dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza". Ocse: "In calo gli sbarchi nella Penisola"

giornata mondiale del rifugiato - Mattarella 'Tragedia drammaticamente attuale' : Mattarella ha sottolineato come l'Italia sia impegnata nei negoziati, 'anche in seno alle Nazioni Unite, in vista dell'adozione di un patto mondiale sui rifugiati', nell'ottica di 'una politica che ...

giornata mondiale del rifugiato - Mattarella : "Tragedia drammaticamente attuale" : Il presidente della Repubblica: "Serve un patto mondiale. L'Unione europea sia unita nel gestire l'emergenza, non lasci responsabilità solo ai Paesi di primo ingresso. Italia dà grande contributo grazie a spirito di umanità che contraddistingue il suo popolo"

giornata mondiale rifugiato - Mattarella : ‘Italia contribuisce a dovere accoglienza. Ue unita gestisca l’emergenza’ : “L’Italia contribuisce al dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza nei confronti di quanti, costretti a fuggire dalle proprie terre, inseguono la speranza di un futuro migliore per sé e per i propri figli”. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato del ruolo dell’Italia e dell’Ue nell’affrontare l’emergenza. “La comunità ...