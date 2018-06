“La carne ha un sapore strano” Cena horror con i vicini

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 giugno 2018) Erano stati invitati a mangiare insieme dalla vicina di casa, che ai loro occhi era sempre parsa come una donna normale, sorridente e alla mano. Così, senza sospettare nulla, si erano presentati all’appuntamento in compagnia di altre famiglie del quartiere, pronte a gustare il barbecue allestito per l’occasione. Un’occasione per conoscere meglio tutte le persone che abitavano lungo e la strada e durante la quale diversi partecipanti si erano accorti che laservita loro aveva unstrano. Nessuno, però, aveva detto nulla. Soltanto oggi è emersa l’inquietante verità: la donna in questione era infatti Kelly Cochran, accusata di aver ucciso nove persone. Omicidi sui quali la polizia sta indagando e proprio nel corso degli approfondimento è emerso un dettaglio: una delle vittime, Christopher Regan di 53 anni, potrebbe essere stato fatto a ...