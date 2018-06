La bozza sui migranti sarà riequilibrata La Commissione Ue corregge il tiro

Salvini : no bozza preparata sui migranti : 21.03 Se al vertice di domenica a Bruxelles "andiamo per avere il compitino già preparato da francesi e tedeschi meglio risparmiare i soldi del viaggio". Così Salvini a Porta a Porta. Con la bozza che circola "pensano di mandare altri (migranti) invece di aiutarci e in cambio faranno i centri raccolta fuori Ue" "Sostegno a Conte. Siamo secondi per contributi all'Ue e per migranti accolti, perciò Parigi e Berlino non dettino legge a loro ...