Kit Harington vuole tagliare i capelli «short short»

La promessa di Kit Harington : ‘Addio Jon Snow - dopo la fine de Il trono di spade mi taglierò barba e capelli’ : Se Emilia Clarke ha pensato di dire addio a Il trono di spade con un tenero messaggio affidato a Instagram, e se l'attrice ha addirittura fatto proprio negli ultimi tempi il biondo platino della "sua" Daenerys Targaryen, c'è qualcuno che ha delle idee molto diverse su come prendere le distanze dal proprio personaggio: Kit Harington, che in Game of Thrones interpreta Jon Snow, ha svelato i suoi piani per una trasformazione completa una volta ...

Kit Harington e Rose Leslie - de Il Trono di Spade - a nozze il 23 giugno : Le due star della famosissima serie TV della HBO, Il Trono di Spade, Kit Harington e Rose Leslie, hanno ufficializzato la data del loro matrimonio: il 23 giugno. I due si sono conosciuti proprio sul set della serie sopra citata, durante la seconda stagione, ormai nel lontano 2012. Saranno state forse le scene piccanti che li hanno visti coinvolti sul set nei panni del figlio bastardo Jon Snow e della ribelle bruta Ygritte, a far scattare ...

Emilia Clarke parla di Solo : A Star Wars Story e di come vorrebbe vedere Kit Harington interpretare Luke Skywalker : Per ora sappiamo che la serie di Jon Favreau , programmata per debuttare con la nuova piattaforma di streaming Disney , sarà ambientata dopo Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi , che sia l'occasione ...

Il trono di spade 7 parteciperà agli Emmy 2018 : Emilia Clarke e Kit Harington promossi ad attori protagonisti : Il trono di spade non ha alcuna intenzione di restare fuori dagli Emmy Awards per un altro anno: la serie HBO parteciperà all'edizione 2018 dei prestigiosi premi televisivi, e l'emittente ha già reso noto quali sono le categorie in cui intende candidare la propria creatura. L'indiscrezione arriva dal sito Goldderby, che è riuscito a entrare in possesso di una copia della lista stilata da HBO per l'invio alla Television Academy. Lista che ...

Kit Harington : 'Nel mondo dello spettacolo ci sono molestie ovunque' : ... situazione che considera "sconvolgente e disturbante", aggiungendo poi che si tratta di un problema presente "ovunque" nello show business, in particolare nel mondo del teatro britannico. Kit ha ...