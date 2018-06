Juve | Benatia | Se resto a Torino? Sto bene in bianconero ma parlerò col club

Calciomercato - Benatia : 'La Juventus non mi ha chiamato' : MOSCA , RUSSIA, - Amareggiato per la sconfitta contro il Portogallo, orgoglioso del suo Marocco e dei giovani che cambieranno presto al nazionale nordafricana: 'Ziyech per esempio è uno dei nostri ...

Juventus - visite mediche per Perin. Benatia ha deciso : resta a Torino : Torino - Il giorno dopo l'ultima partita della stagione del calcio italiano, l'amichevole tra Italia e Olanda giocata all'Allianz Stadium, la Juventus registra l'arrivo di Mattia Perin, che proprio in ...

Juve : vicino Milinkovic-Savic - probabili le cessioni di Benatia e Alex Sandro Video : Sono ore infuocate per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero è molto vicino all'acquisto di Emre Can, che a fine giugno si liberera' dal Liverpool. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il giocatore dovrebbe arrivare a breve a Torino e firmare un contratto di cinque anni da tre milioni e mezzo a stagione. Molto vicino anche l'acquisto di Matteo Perin, che dovrebbe arrivare dal Genoa per circa dodici milioni di ...

Juve - idea Romagnoli. Per Benatia è asta a tre : Cresce, e si sviluppa, sempre di più la voce inerente a un addio di Medhi Benatia: il capitano del Marocco - a meno di accelerazioni importanti - giocherà il Mondiale in Russia e poi dirà addio alla ...

Collina : 'Benatia-Vazquez? Il Var in Real-Juve avrebbe confermato il rigore' : NO IN CHAMPIONS - 'Ora il VAR sarà alla Coppa del Mondo , una competizione che si gioca tutta nello stesso paese, con la stessa produzione televisiva. Se guardiamo alla Champions, si gioca in molti ...

Real Madrid-Juventus - Collina : “Benatia-Vazquez? Rigore anche con il Var” : La Champions League si è conclusa con la vittoria del Real Madrid ma non si placano le polemiche soprattutto in casa Juventus, in particolar modo si continua a parlare del contatto Benatia-Vazquez che ha portato al Rigore per i Blancos ed all’eliminazione dei bianconeri. Ecco le dichiarazioni del designatore UEFA Pierluigi Collina a ‘La Gazzetta dello Sport’: “l’episodio fa ancora discutere sul piano tecnico a distanza di ...

Romagnoli alla Juventus/ Il difensore del Milan prima alternativa se parte Benatia (Ultime notizie) : Il calciomercato della Juventus guarda anche in casa Milan: Alessio Romagnoli è sulla lista dei bianconeri, primo obiettivo qualora Mehdi Benatia dovesse decidere di lasciare i rossoneri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:50:00 GMT)

Sorpresa Juventus - Benatia apre le porte ad un possibile addio : “io al Marsiglia? Ecco cosa dico” : Mehdi Benatia dovrà giocare il Mondiale con il suo Marocco prima di dedicarsi pienamente alle vicende di calciomercato che coinvolgeranno anche la Juventus Mehdi Benatia incerto della permanenza alla Juventus? Incredibile ma a quanto pare è proprio così. Il calciatore marocchino, intervistato a Rmc sport, ha risposto ad una domanda di calciomercato, tesa a capire se le voci che lo vorrebbero al Marsiglia nella prossima stagione, fossero ...

Juventus - Benatia fa posto a Godin o De Ligt : TORINO - Non è certo per caso se, nonostante l'arrivo sicuro di Mattia Caldara , la Juventus da un po' di tempo sta intensificando il monitoraggio del panorama dei difensori centrali. Nonostante la ...

Juve - Benatia : 'Testa al Mondiale - poi deciderò cos'è meglio per me' : 'In questo momento c'è solo il Mondiale: dopo vedremo cosa è meglio per me e per la Juve'. Così Mehdi Benatia , intervistato a Rmc sport, sui temi della rassegna iridata e delle voci di un suo passaggio al Marsiglia, dove potrebbe arrivare anche Mario Balotelli : 'Mi piace Rudi Garcia - ha affermato riferendosi al tecnico dei ...

Juve - senti Benatia : 'Futuro da valutare. Marsiglia? Mi piace Garcia...' : Medhi Benatia , difensore della Juventus , capitano del Marocco al Mondiale di Russia, parla a RMC Sport, affrontando il tema mercato, partendo dall'interesse del Marsiglia : ' Mi piace Rudi Garcia ma ho ancora due anni di contratto . In questo momento la mia priorità è il Mondiale, poi vedremo ...

Milan - incontro per Zaza. La Juventus valuta offerte anche per Benatia : Milan alla ricerca del prossimo attaccante. Oggi, a Casa Milan, il duo Mirabelli-Fassone ha incontrato Beppe Bozzo, intermediario delle operazioni Alvaro Morata , Chelsea, e Simone Zaza , Valencia, . ...

Juventus - la verità della hostess Svetlana : “ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia” [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

Juventus - la rivelazione della hostess Svetlana Vakulova : “ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia” [FOTO] : Juventus, la hostess Svetlana Vakulova è stata la protagonista della mancata stretta di mano con Benatia, calciatore bianconero rimasto ‘appeso’ Ricordate la stretta di mano ‘mancata’ tra Benatia e la hostess durante i festeggiamenti per lo scudetto della Juventus? La bella hostess ha deciso di uscire allo scoperto, rispondendo alle copiose critiche piovutegli addosso dopo non aver risposto all’invito del calciatore ...