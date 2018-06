Judo | Giochi del Mediterraneo 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Fabio Basile e

oasport

: Missione Mediterraneo Basile e Giuffrida:'Pronti' - thexeon : Missione Mediterraneo Basile e Giuffrida:'Pronti' - scommesse_it : Missione Mediterraneo Basile e Giuffrida:'Pronti' - YamaArashiUdine : Judo, missione Giochi del Mediterraneo Basile: 'Forma...flop!'. Giuffrida:'Gioia' -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Una pattuglia competitiva per le medaglie in quasi tutte le categorie di peso. L’Italia delpunta in alto in occasione deidel, nelle gare in programma a Tarragona (Spagna) tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. Una squadra ricca di punte di diamante e di giovani prospetti, tutti potenzialmente in grado di lottare per il podio nella competizione iberica. L’uomo più atteso sarà sicuramente il campione olimpico, che nella categoria -73 kg si è sbloccato con un buon terzo posto nel Grand Prix di Ekaterininburg, anche se agli Europeidi Tel Aviv non è riuscito ad esprimersi ai suoi massimi livelli.cercherà di salire sul gradino più alto del podio del Cambrils Pavilion e di portare a casa un’importante vittoria per dare linfa alla marcia di avvicinamento verso i Mondiali di Baku e, a lungo termine, verso Tokyo 2020. Ma ...