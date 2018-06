James Van Der Beek | l' ex di Dawson' s Creek papà per la quinta volta

James Van Der Beek papà alla quinta : alla fine degli anni ’90, Dawson era un ragazzo tormentato. E diviso tra il primo amore (Joey) e la ribelle Jen. Vent’anni dopo Dawson’s Creek, tutto è cambiato: il suo alter-ego (o viceversa) è papà e marito amorevole. Nella vita vera, James Van Der Beek, 41 anni, è appena diventato papà per la quinta (!) volta. Di una bambina. Lui e la moglie Kimberly, sposata nel 2010, l’hanno chiamata Gwendolyn. E si aggiunge al loro ...

LeBron James avverte : "In casa non saremo per forza avvantaggiati" : ROMA - Pur essendosi ritrovato con i suoi Cleveland Cavaliers sotto 2-0 dopo la sconfitta subita questa notte alla Oracle Arena , LeBron James - che nelle ultime dieci partite disputate ha viaggiato a ...

Finals NBA – Crede di essere in vantaggio e non tira! L’errore di J.R. Smith fa infuriare LeBron James [VIDEO] : Clamoroso errore nel finale di gara-1 delle Finals NBA fra Warriors e Cavs: J.R. Smith non gioca il possibile possesso della vittoria e LeBron James impazzisce Finale pazzesco in gara-1 delle Finals NBA. La sfida tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers è ferma sul 107 pari a pochi secondi dalla fine e George Hill ha a disposizione il tiro libero del vantaggio ma lo sbaglia. J.R. Smith è il più veloce di tutti a rimbalzo e i Cavs hanno la ...

NBA 25/04 : James regala il vantaggio ai Cavs - vincono Raptors - Thunder - Rockets Video : I fuoriclasse si vedono proprio da questo, sono giocatori capaci di arrivare al canestro che può valere la vittoria con tre tentativi da oltre l’arco, tutti sbagliati, e poi mettere a segno quello decisivo. Così ha fatto nella notte LeBron James [Video], capace di scrivere un’altra pagina di una carriera gia' stellare. Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 98-95 3-2 Non è tanto la ventunesima partita da oltre 40 punti, secondo di tutti i tempi alle ...

Basket - playoff Nba : Houston vola in semifinale - James porta avanti Cleveland : NEW YORK - Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente della serie che gli Oklahoma City Thunder hanno riaperto con Utah Jazz, mentre Cleveland e Toronto si ...