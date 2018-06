italiano il nuovo Global Head di Hostmaker

Ungheria - un italiano alla guida della Nazionale : Marco Rossi è ufficialmente il nuovo ct : Un allenatore italiano guiderà l' Ungheria , prendendo il posto del belga Georges Leekens, in panchina nelle ultime amichevoli. Si tratta di Marco Rossi che, terminata l'avventura con il DAC ...

Dragon Trainer : Il Mondo Nascosto - Hiccup e Sdentato in un nuovo poster italiano : La Universal ha diffuso online un nuovo poster italiano di Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto , il terzo capitolo del franchise della DreamWorks Animation la cui uscita è fissata al 31 gennaio 2019. Potete vedere il poster qua di seguito dopo la sinossi ufficiale: Quella che era ...

Aeroflot scommette sul mercato italiano : nuovo volo Verona-Mosca : Aeroflot rafforza la propria presenza sul mercato italiano annunciando un nuovo collegamento dall' aeroporto Catullo di Verona . Si tratta del volo Verona-Mosca, che sarà operativo dal 1° luglio . Il ...

Svelati i produttori del nuovo singolo dei The Kolors per il ritorno all’italiano dopo Frida : I produttori del nuovo singolo dei The Kolors sono finalmente ufficiali. Daddy's Groove ha preso parte alla realizzazione di Come le onde, nuovo singolo in radio tra qualche settimana che vedrà anche la collaborazione di J-Ax dopo la conclusione del progetto congiunto che ha condotto con Fedez. Il brano arriva dopo il successo di Frida, singolo con il quale hanno raggiunto il palco del Festival di Sanremo, nella'edizione condotta da Claudio ...

Un italiano su otto domani si recherà alle urne - primo test del nuovo governo : Sette mln di italiani si recheranno alle urne per un turno amministrativo che riguarderà complessivamente 761 comuni. Tra questi sono compresi venti importanti capoluoghi. Lega e M 5s si presentano ...

A Mosca sono molto contenti delle aperture del nuovo governo italiano : 'Naturalmente ha concluso - il nuovo governo di coalizione sta appena iniziando a lavorare e le sue priorità di politica estera saranno chiarite'.

Marco Cecchinato è l’uomo nuovo del tennis italiano o solo una favola? : “Sto vivendo un sogno, ora penserò alla prossima partita”. La risposta è stata ripetuta più volte al termine dei match giocati al Roland Garros: dopo la vittoria sullo spagnolo Carreno Busta (testa di serie numero 10 del torneo), dopo il successo su Goffin (numero 8) e ancora dopo aver superato Novak Djokovic che, seppur non più in cima al mondo, resta uno dei più forti tennisti in circolazione. Così Marco Cecchinato sta vivendo la sua favola, ...

FMI fiducioso sul nuovo Governo italiano : Teleborsa, - Il Fondo Monetario Internazionale è "fiducioso" sul fatto il nuovo Governo in Italia perseguirà politiche in grado preservare la stabilità e a questo scopo "sarebbe importante preservare ...

Rischio mercati : nuovo scenario finanziario italiano : Vi sorprenderà ascoltare la trasmissione: vi sono due giornalisti conduttori che alternano interviste e collegamenti in diretta con personaggi del mondo politico, economico e finanziario. Ad esempio ...

Nuovo cinema italiano tra violenza e parolacce : La consonante più ricorrente nel film dei fratelli D'Innocenzo è la Z. Sia per l'implacabile inflessione degli interpreti, sia per il continuo ricorso al turpiloquio. Già dalla primissima scena dove i ...

Mosca 'conta su lavoro comune con nuovo governo italiano' : Mosca, 6 giu. , askanews, 'A Mosca contano sul lavoro comune con il nuovo governo italiano, sulla scia di una continuità positiva dei rapporti russo-italiani'. Così il dipartimento informazione e ...

Chi è Marco Cecchinato? Il nuovo fenomeno del tennis italiano : la semifinale del Roland Garros e tanti sogni. Il siciliano ai raggi X : Marco Cecchinato, il nuovo Messia del tennis italiano, un extraterrestre che ha raggiunto livelli cosmici nelle ultime settimane, un giocatore formidabile che è letteralmente esploso nelle ultime settimane e che sta riscrivendo un pezzetto di storia. Ormai è diventato l’idolo indiscusso di tutti gli appassionati di questo sport, i tifosi neutrali lo hanno già adottato da tempo, giorno dopo giorno sta catturando simpatie da più parti, è ...