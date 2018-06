Italia | il paese dei disfattisti

'NazItalia' - cronaca e perché di un Paese che convive col fascismo : Il volume offre uno spaccato della nostra società declinata in chiave nazifascista. Se CasaPound e Forza Nuova sono le facce della medaglia più conosciute, dall'altra lottano per il riconoscimento la ...

Accordi&Disaccordi : “L’Italia è un paese di destra?” - mercoledì 20 giugno in diretta su Nove alle 22.45 ne discutono Paragone - Ravetto - Richetti : Il dibattito sull’immigrazione, la proposta del ministro dell’Interno Salvini di censire la popolazione rom presente in Italia, le reazioni indignate di parte dell’opinione pubblica. L’Italia è un paese di destra? Se lo chiederanno gli ospiti di Accordi&Disaccordi, in onda alle 22.45 mercoledì 20 giugno in diretta su Nove: il giornalista e senatore M5S Gianluigi Paragone, la deputata di Forza Italia Laura Ravetto e ...

Italia senza mondiali metafora del Paese : Siamo abituati a dire: la settima potenza al mondo, la seconda manifattura d'Europa, uno dei Paesi fondatori dell'Unione, la nazione col più ricco patrimonio culturale al mondo. Tutti primati che ...

L'Italia è il secondo Paese al mondo per numero di persone sotto scorta : La percezione secondo la quale in Italia c'è un alto numero di persone alle quali è stata assegnata una scorta è corretta. Sono 800 per la precisione, tanto che il nostro Paese è il primo in Europa e ...

Il debito pubblico Italiano in mano agli investitori stranieri. Ecco da chi dipende il futuro del nostro Paese : Per l'Italia esiste una sola via di fuga: avviare dei provvedimenti capaci di abbattere il debito pubblico e innescare dei meccanismi virtuoso tali da far ripartire l'economia. 16 giugno 2018 Diventa ...

L'Italia continua essere il paese dell'Ue con più giovani che non studiano e non cercano lavoro : La quota si attesta al 25,7%. Un primato negativo che per L'Italia sembra proseguire in controtendenza con il resto del Vecchio Continente dove invece il fenomeno si è ridotto -

Lavoro - in Italia cresce il gap tra Mezzogiorno e il resto del Paese : Teleborsa, - Primi risultati per il progetto "Misure del benessere equo e sostenibile dei territori", avviato dall'Istat per costruire un sistema di indicatori utili a soddisfare la domanda di ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Gregorio Paltrinieri guida lo squadrone del Bel Paese : Le gare di Nuoto ai XVIII Giochi del Mediterraneo si svolgeranno dal 23 al 25 giugno 2018 al Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna). Verranno assegnate le medaglie in 19 specialità sia maschili sia femminili, per un totale di 38 medaglie. A queste si aggiungono anche le due gare paralimpiche dei 100 metri stile libero maschili e femminili, che cinque anni fa sorrisero al Bel Paese grazie all’argento di Simone Ciulli. Ci sono ...

Italia 2030 : un Paese in via di sviluppo sostenibile : Si conclude la seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile. L’ASviS presenta alle istituzioni i risultati dei 17 giorni di riflessione, idee e proposte emerse durante la manifestazione. L’evento finale sarà un’occasione per discutere di temi fondamentali e dei prossimi passi da compiere per garantire il raggiungimento degli SDGs e il futuro a questa generazione e a quelle che verranno. Evento conclusivo 13 giugno, ore 9:45 Aula dei ...

Ecco l'identikit dei 130 foreign fighter Italiani : il 9 - 6% è già rientrato nel nostro Paese : Per la maggior parte musulmani, immigrati di prima o seconda generazione, con un basso livello di istruzione, disoccupati o impiegati in lavori di carattere manuale. A fare l'identikit dei foreign ...

"Ministri razzisti e sbirri alla guida del mio Paese". E ora Strada pensa di lasciare l'Italia : "Sono sconcertato". È con estremo livore che Gino Strada attacca a testa bassa il governo Conte. "Ho settant'anni anni - dice a intervistato a Mezz'ora in più su Raitre - e non pensavo più di vedere ministri razzisti o sbirri alla guida del mio Paese". Mentre l'Italia ripiomba nell'emergenza immigrazione, il fondatore di Emergency si sfoga sulla tivù pubblica attaccando a testa bassa il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Questa gente non ha ...

“Faccio il ricercatore in Irlanda e ho lasciato l’Italia per scelta - ma questo Paese offre davvero poco per convincerti a restare” : Simone Iadanza, 28 anni e una laurea specialistica in Ingegneria e Nanotecnologie conseguita a pieni voti al Politecnico di Milano, sta svolgendo il suo dottorato di ricerca in Nanotecnologie all'Università di Cork, in Irlanda. La passione per la fisica, un'innata curiosità e il desiderio di viaggiare e scoprire il mondo, per lui nato e cresciuto nella provincia di Varese, gli hanno permesso di non smettere mai di porsi nuove ...

Le proposte di PriorItalia per il rilancio del Paese : Noi vogliamo invertire la rotta e i 5 miliardi che potrebbero servire per intervenire sulla Fornero potremmo anche recuperarli rilanciando i consumi, l'economia e il Paese abbassando le tasse con la ...