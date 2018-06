Italia d' argento nella sciabola

Europei di scherma - Italia d'argento con la squadra maschile di fioretto : Ancora una medaglia, la quinta, per l'Italia agli Europei di scherma di Novi Sad. Nella giornata che ha segnato l'inizio delle prove a squadre, gli azzurri hanno conquistato l'argento nel fioretto ...

Scherma : Italia argento europeo fioretto : ANSA, - ROMA, 19 GIU - La quarta giornata degli Europei di Scherma in corso a Novi Sad porta in dote la quinta medaglia per l'Italia. E' l'argento che arriva dal fioretto maschile dove gli azzurri del ...

Scherma - Europei 2018 : Italia ancora d’argento. I fiorettisti sconfitti in finale dalla Russia : L’Italia non riesce ancora a conquistare la prima medaglia d’oro agli Europei di Novi Sad. La squadra maschile di fioretto è stata sconfitta in finale dalla Russia per 45-38. Il quartetto azzurro formato da Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà si è dovuto dunque “accontentare” dell’argento continentale. Eppure gli azzurri avevano iniziato molto bene, portandosi sul 19-14. Uno scatenato ...

Squash - Italian Junior Open 2018 : Cristina Tartarone conquista la medaglia d’argento : Il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione ha ospitato, dal 14 al 17 giugno, l’Italian Junior Open 2018, torneo che ha visto un’ampia partecipazione internazionale per tutte le categorie giovanili coinvolte, tanto maschili quanto femminili. Per l’Italia, la miglior prestazione è stata quella di Cristina Tartarone, che nella categoria Under 19 femminile ha raggiunto la finale, battuta solamente dalla rappresentante ...

Scherma - Europei Errigo argento - Volpi bronzo. Altre due medaglie per l Italia : Arianna Errigo conquista la medaglia d'argento al termine della finale contro l'olimpionica di Rio2016 e campionessa del Mondo in carica, la russa Inna Deriglazova, che sale sulla vetta del podio ...

Europei Scherma Novi Sad - due Italiane sul podio : Errigo d'argento - bronzo a Volpi : Arianna Errigo conquista la medaglia d'argento al termine della finale contro l'olimpionica di Rio2016 e campionessa del Mondo in carica, la russa Inna Deriglazova, che sale sulla vetta del podio ...

Scherma - Europei : Italia argento e bronzo con Arrigo e Volpi : Arianna Errigo conquista la medaglia d'argento al termine della finale contro l'olimpionica di Rio e campionessa del Mondo in carica, la russa Inna Deriglazova, che sale sulla vetta del podio grazie ...

Europei - Italia argento e bronzo con Garozzo-Avola : Si è alzato il sipario a Novi Sad sugli Europei di scherma e l'Italia festeggia le prime due medaglie. Arrivano dal fioretto maschile, dove Daniele Garozzo e Giorgio Avola, così come lo scorso anno, ...

V Memorial Vincenzo Simonini : l’argento europeo Alessia Simoni al Campionato Italiano di Orientamento Subacqueo : Alessia Simoni, argento europeo, contribuirà al successo del V Memorial Vincenzo Simonini: l’evento sportivo si svolgerà questo fine settimana in Versilia Ha preso il via ieri pomeriggio il V Memorial Vincenzo Simonini, l’evento sportivo che si svolgerà in varie location della Versilia in questo terzo fine settimana di giugno. La manifestazione ha avuto inizio alle ore 15,00 presso il suggestivo laghetto di San Rocchino, nel Comune di ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + sport : la 3ª tappa si tinge d’argento : A Torbole la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + sport si tinge d’argento. Dal 14 al 16 giugno edizione dei record per la regata Optimist tra le più antiche della penisola, il 44° Trofeo Optimist d’argento, organizzato dal Circolo Vela Torbole e valevole come 3^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + sport Finita la scuola si pensa a regatare e la prima occasione è quella offerta dal Circolo Vela Torbole per la 3^ tappa del Trofeo ...

ARRAMPICATA / Istrice Ravenna : Maresi e Vasi argento e bronzo ai campionati Italiani : ... ha conquistato la piazza d'onore cedendo solamente in finale al già campione del mondo U16 Jacopo Stefani della società Equilibrium di Modena. Grazie al quindicesimo posto ottenuto nella specialità ...

Beach volley - Youth Continental Cup 2018. ARGENTO Italia! Scampoli/Bertozzi chiudono al secondo posto il torneo di Baden : Ieri la qualificazione olimpica, oggi il podio. Non finiscono di stupire e di gioire Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli che concludono al secondo posto l’avventura della Youth Continental Cup sulla sabbia di Baden (che la prossima settimana ospiterà un torneo 1 Stella del World Tour). Ad aggiudicarsi il successo la “solita” coppia russa, a conferma dello strapotere a livello giovanile di un movimen to inesauribile come quello ...