ISTITUTI TECNICI SECONDA PROVA Maturità 2018 | rumors tracce | ultime notizie e soluzioni

Flop iscritti agli ISTITUTI TECNICI : il ministero a caccia di studenti : ... per offrire agli studenti competenze legate al Piano nazionale Impresa 4.0 e conquistare il mondo del lavoro. LE AREE Dall'ultimo monitoraggio ministeriale emerge che, in base ai premi raggiunti, l'...

Portogruaro - gli studenti di due ISTITUTI TECNICI a disposizione degli anziani per i lavoretti domestici : Se sei anziano e devi sostituire una lampadina o riparare la maniglia della porta a Portogruaro non devi più aspettare l’elettricista o un parente: una squadra di studenti è pronta ad intervenire nelle case dei nonni. D’ora in poi non ci sarà più un solo vecchio che resterà da solo nella città veneta. L’amministrazione comunale ha stretto un accordo con l’Isis “Da Vinci” e l’Ipsia “D’Alessi” per costruire un ponte generazionale attraverso ...