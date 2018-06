Isis | la strage con armi chimiche | ecco tutte le prove | il giorno in cui ci uccideranno

liberoquotidiano

: #L’Isis lancia l’offensiva contro le elezioni: strage di civili a #Kabul - Ultima_Notizia : #L’Isis lancia l’offensiva contro le elezioni: strage di civili a #Kabul - Ketty57664851 : RT @73deva73: Anis #Amri fu devastante con i deboli. #strage #isis #berlino #mercatini di#Natale. Sbarcò in #Italia, mori in #Italia . Dovr… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Mentre l' attenzione dei servizi di sicurezza europei è focalizzata sulle minacce indirizzate ai campionati mondiali di calcio in corso in Russia, alcuni fatti di cronaca mostrano come le cellule islamiste si stiano riorganizzando per colpire l' Europa. Una strategia messa a punto evitando gruppi numerosi armati fino ai denti facilmente identificabili e ...