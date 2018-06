Inter | non solo Nainggolan | chiesto anche Florenzi alla Roma RUMORS

Se Salvini dilaga "non mi stupirei di un'alleanza M5S-Pd". Roberto D'Alimonte Intervistato da Italia Oggi : Il Governo gialloverde è una fase transitoria della politica Italiana. Se il sistema si dovesse ristrutturare sull'asse destra-sinistra - in cui la destra è la Lega, la sinistra è M5S - "non mi stupirei che il Movimento 5 Stelle e il Pd si alleassero". Roberto D'Alimonte, politologo ed esperto di sistemi elettorali, parla in un'intervista a Italia Oggi di nuove possibili evoluzioni della politica Italiana.I sondaggi vedono ...

Calciomercato Inter - si pensa ad un clamoroso scambio con il Milan : non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...

Giancarlo Giorgetti : 'Non siamo Interessati a far entrare forzisti nella Lega' : Lega sopra il 29%, Forza Italia sotto il 10 . Tra i due partiti che nel centrodestra governano centinaia di amministrazioni locali s'è scavato un solco in termini di consensi enorme. E da settimane si ...

Intervista – Francesco Bianconi dei Baustelle si racconta : «L’amore non salva il mondo - la coscienza di se stessi si» : Francesco Bianconi, classe 1973 è uno dei cantautori più coraggiosi di questo decennio di musica italiana, un bohémien del pentagramma capace di raccontare la realtà come se fosse una istantanea fatta di suoni, quelli “veri”, analogici e parole. Conosciuto ai più come leader del gruppo dei “Baustelle” la sua penna sia nella musica che nello spazio più ampio di scrittore di romanzi è sincera, spinta sempre alla critica ...

Rom - Conte e il M5s Intervengono e Salvini corregge il tiro : 'Non è priorità' : Nel dietrofront ha pesato l'irritazione dei Cinquestelle. Di Maio aveva definito l'iniziativa incostituzionale -

Ilva - Boccia (Confindustria) incontra Di Maio : “Vertice Interlocutorio - non si e` parlato di riconversione” : Dopo aver incontrato i sindacati e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, in attesa del vertice con Ancelor Mittal, sul caso Ilva il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha voluto vedere anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. “È stato un vertice interlocutorio”, ha rivendicato il numero uno degli industriali. Sulle decisioni, però, ancora tutto ‘congelato’, con Di ...

L'Inter torna a vedere le stelle : non è in vendita - ma... : Davide PisoniL'Inter torna a vedere le stelle, come recita lo slogan della campagna abbonamenti aperta ieri, incentrata sul ritorno in Champions League. E Suning la mette in vendita? La bomba viene sganciata da Premium Sport. Poche ore dopo il Sole 24 ore rilancia parlando di un'offerta rifiutata dall'azionista di maggioranza nerazzurro. Alcuni mesi fa un fondo d'investimento si sarebbe fatto avanti, ma Zhang Jindong avrebbe declinato ...

NON E' L'ARENA/ Video - Fabrizio Corona : che ascolti per l'Intervista senza filtri! : Ultima puntata per Non è L'ARENA, che si riserva alla fine il "dulcis" Fabrizio Corona. Da imputato, Corona ne ha per tutti, Don Mazzi e Lucarelli in primis.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 23:28:00 GMT)

Non si Interrompe una emozione. Di Guido Giampietro : Altro che bambini! Erano i grandi a godersi quegli spettacoli scritti da autori di grido , ivi compreso il nostro Maestro che firmava "emozioni" per Campari, Barilla, Banca di Roma…, e interpretati ...

Crisi Germania - ministro Interni : 'non posso più lavorare con Merkel' : Ma la principale fonte di preoccupazione riguarda la Crisi politica tedesca. Viste anche le tensioni tra il governo giallo-verde e gli altri esecutivi dei paesi europei sul flusso di migranti in ...

Non si può più prenotare un Uber direttamente all’Interno di Google Maps : Google ha rimosso la possibilità di prenotare una corsa Uber direttamente all'interno di Google Maps. L'utente può comunque ancora usare Maps per controllare il percorso e poi, come Google stessa suggerisce di fare, "request the ride from the Uber app". Big G ha rimosso la prenotazione diretta di Uber da Maps senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. L'articolo Non si può più prenotare un Uber direttamente all’interno di Google Maps ...

Intercettazioni - il procuratore Antimafia De Raho : “Chi ascolta non può valutarne la rilevanza. La riforma va rivista” : La riforma delle Intercettazioni va rivista. Adesso lo dice anche il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho. “Le Intercettazioni sono elementi indefettibili di ogni indagine di mafia. Non si può rimettere al soggetto che ascolta una valutazione sulla rilevanza delle Intercettazioni. Questa parte della riforma va rivista. Il rischio con la riforma è che una parte significativa delle Intercettazioni non venga ...

Rider - Di Maio fa bene a Intervenire ma non sono solo loro i precari : C’erano molte notizie degne di commento in questi giorni. Ad esempio, anche se in pochi se ne sono accorti, c’è stato un papa che, tra una critica alle coppie omosessuali e all’aborto selettivo, ha incredibilmente sdoganato l’infedeltà: e non solo maschile, anche femminile, qualcosa di veramente rivoluzionario per una Chiesa che ha sembra esaltato l’immagine di una donna silenziosa e fedele. Ma non c’è dubbio: ...

Gli Interventi agli occhi con il laser potrebbero non essere così sicuri come si pensa : Il Lasik, la diffusissima tecnica per gli interventi agli occhi con cui si risagoma la cornea per correggere miopia, ipermetropia ed astigmatismo, potrebbe essere meno sicuro di quanto si crede. Negli Stati Uniti la Food and Drugs Administration (Fda) ha annunciato che diffonderà nuove linee guida alla luce degli studi da cui sono emersi effetti secondari che durano mesi e anche anni come visione sfuocata, visione tripla, bruciori e ...