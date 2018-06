Inter-Nainggolan | fumata bianca | c' è l' accordo con la Roma

Roma - Nainggolan all'Inter per 24 milioni più Santon e Zaniolo. Tifosi infuriati : 'State scherzando?' : Sommossa social per provare a bloccare la trattativa che porterà Radja Nainggolan all'Inter per 24 milioni più il cartellino di Davide Santon e Nicolò Zaniolo , centrocapista della Primavera classe '...

Calciomercato Inter - è fatta per Nainggolan : anche una contropartita a sorpresa alla Roma [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter piazza il colpo Radja Nainggolan, rinforzo importantissimo per il tecnico Luciano Spalletti, arriva il grande sogno dell’allenatore, adesso i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione dopo gli arrivi anche di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, nerazzurri veramente scatenati. sorpresa sui dettagli dell’accordo con la Roma per il belga: 24 milioni di euro e ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - alla Roma Santon - Zaniolo e 24 milioni (calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:25:00 GMT)

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - Zaniolo e Santon le contropartite tecniche per la Roma (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:18:00 GMT)

Roma - Nainggolan verso Inter : nella trattativa c'è a sopresa Santon : Roma - Nainggolan è sempre più vicino a lasciare la Capitale per raggiungere all' Inter il suo ex allenatore alla Roma , Luciano Spalletti . Nelle ultime ore le società si starebbero per accordare per ...

Inter - vicino Nainggolan ora Ausilio prova due colpi a parametro zero : Romulo e Carvalho : L'Inter è una delle squadre più attive in questa sessione di mercato. I nerazzurri si stanno muovendo in uscita per sistemare il bilancio, che deve essere chiuso in pareggio entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Anche in entrata, però, il direttore sportivo, Piero Ausilio, si sta muovendo tantissimo, come testimonia il colpo Radja Nainggolan, per cui mancano solo i dettagli per essere ...

Nainggolan all'Inter / Calciomercato - il retroscena su Spalletti e le sue telefonate (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:41:00 GMT)

Calciomercato Inter - operazione conclusa per Nainggolan : le cifre dell’accordo con la Roma : Radja Nainggolan è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, accordo raggiunto sia con la Roma che con il centrocampista belga L’Inter ha finalmente il suo centrocampista, Radja Nainggolan può considerarsi un nuovo giocatore nerazzurro. Accordo raggiunto tra la Roma e la società di Suning, che verserà nelle casse giallorosse 22 milioni, oltre a girare due contropartite tecniche da scegliere in una lista di alcuni giovani tra cui ...

Inter - pista Zappacosta. E Nainggolan cerca casa a Milano : Giorni frenetici in casa Inter per puntellare la rosa da consegnare a Spalletti. Se la priorità è sistemare il centrocampo, si pensa anche a come sostituire Cancelo. In questo senso va letta la visita ...

Inter-Nainggolan - siamo ai dettagli : imminente l'incontro tra i ds Ausilio e Monchi : MILANO - Nainggolan , si accelera: nell'affare anche Pinamonti e Zaniolo . Nelle prossime 24 ore Inter e Roma si metteranno di nuovo a un tavolo per definire anche gli ultimi dettagli di una ...

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - l'affare si chiude dopo il 30 giugno? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:56:00 GMT)

Roma - Nainggolan sbotta sui social : 'Io all'Inter? Ca...' : Spontaneo e impulsivo, i tifosi della Roma negli ultimi 4 anni e mezzo hanno imparato a conoscere e ad amare Radja Nainggolan che sta vivendo un'estate tormentata tra la mancata convocazione al ...

NAINGGOLAN ALL'Inter/ Calciomercato - il ninja smentisce il "ci vediamo a Milano" : tutte c... (Ultime notizie) : Radja NAINGGOLAN è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 19:47:00 GMT)

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - il ninja conferma l'affare : "Ci vediamo a Milano" (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:47:00 GMT)