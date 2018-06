Intelligenza artificiale | se Microsoft punta al business | Google punta al gossip

Boston - al MIT debutta Norman : la prima Intelligenza artificiale psicopatica : È stata chiama Norman, in onore del protagonista di “Psycho” Norman Bates, la prima intelligenza artificiale che manifesta chiari sintomi di psicopatia. Il prototipo è stato realizzato dal Media Lab del Mit di Boston, nel quale i ricercatori hanno voluto analizzare i possibili rischi che possono intervenire nella creazione e nella realizzazione di un’intelligenza artificiale. Obiettivo dell’IA - intelligenza artificiale, disciplina appartenente ...

Google : un algoritmo di Intelligenza artificiale prevede quando morirai con una precisione del 95% : Google ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale che può prevedere quando morirai con una precisione del 95%. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature. Google ha applicato l’intelligenza artificiale ad una grande quantità di dati di oltre 216.000 pazienti ricoverati per almeno 24 ore in due centri medici. “Eravamo curiosi di sapere se l’intelligenza artificiale fosse in grado di produrre previsioni valide in un’ampia gamma ...

Ora l'Intelligenza artificiale sa fare dibattiti : Balzo in avanti per le capacità dell'Intelligenza Artificiale . Nei laboratori di Ibm Research, al Watson Center di San Francisco, è stato condotto un importante test sul sistema AI Project Debater ...

Gaggi - la tecnologia e il potere multinazionale dell'Intelligenza artificiale : Comunque uno dei compiti della psicologia , e della scienza, , è quello di "darci un'idea completamente diversa delle cose che conosciamo meglio" , Paul Valéry, .

Intelligenza artificiale - l’Europa vuole delle linee guida sull’etica : (foto: Manjunath Kiran / Stringer / Getty Images) Con la nomina di 52 esperti, la Commissione europea ha avviato ufficialmente i lavori per redigere entro la fine del 2018 le prime linee guida etiche sull’Intelligenza artificiale (Ia) e produrre, entro la metà del 2019, le raccomandazioni per il suo sviluppo. La nuova task force si avvarrà anche del contributo del pubblico attraverso gli input provenienti dalla Alleanza europea ...

Intelligenza artificiale - nasce la task force Ue per l'etica : La commissione di Bruxelles ha nominato le 52 persone che ne fanno parte. Stefano Quintarelli rappresenta l'Italia assieme ad altri tre esperti: Luciano Floridi, Andrea Renda e Francesca Rossi

Intelligenza artificiale : addestrato prototipo che prevede le azioni umane : Presso l’Università tedesca di Bonn è stato addestrato un un sistema di Intelligenza artificiale che riesce a prevedere le azioni degli umani con diversi minuti di anticipo: il prototipo verrà presentato tra pochi giorni a Salt Lake City, in occasione della conferenza Computer Vision and Pattern Recognition. I ricercatori hanno sottoposto al prototipo 40 video in cui cuochi preparavano insalate: ogni filmato durava circa 6 minuti e ...

L'Intelligenza artificiale ti trasforma in un attore con la faccia di un altro - : ... del doppiaggio, della post-produzione e del mondo dei film in generale. Per quanto riguarda i possibili rischi da un uso nefasto, Justus Theis, uno dei ricercatori, ha dichiarato a The Register di ...

Mondiali Russia 2018 - per l’Intelligenza artificiale vincerà la Spagna : Sarà la Spagna a vincere i Mondiali di calcio, seguita dalla Germania e poi da Brasile e Francia: parola dell’intelligenza artificiale. Il sistema ha elaborato il pronostico dopo un intenso allenamento, basato su ben 100.000 simulazioni e statistiche condotte fra Germania e Belgio, dalle università tedesche di Dortmund e Tecnica di Monaco e quella belga di Gand. La ricerca è pubblicata sul sito arXiv.org, che raccoglie gli articoli che non ...

HoloLens 2 avrà il nuovo processore Qualcomm XR1 con Intelligenza artificiale [Rumor] : Ormai HoloLens 2 diventerà presto realtà con una presentazione che potrebbe avvenire durante la seconda metà del 2018 e una commercializzazione nei primi mesi del prossimo anno. Nonostante, ufficialmente, l’HoloLens di seconda generazione non sia stato ancora annunciato da Microsoft, le indiscrezioni ci danno per fortuna una panoramica delle sue caratteristiche tecniche. Dopo aver visto i rumor secondo i quali il dispositivo di realtà ...