Intagram ha un miliardo di utenti e lancia un servizio di video Come funziona IGTV

agi

(Di giovedì 21 giugno 2018) Instagram raggiunge ildie celebra il risultato con il lancio della di IGTV: la nuova app per pubblicare (e visualizzare)lunghi fino a un’ora, registrati con il cellulare in verticale. La novità, annunciata mercoledì durante un evento a San Francisco, è pensata soprattutto per permettere ai follower di seguire ancora più da vicino i loro beniamini. Ma in cosa differisce dal classicodi 15 secondi delle Storie o al minuto dei post? Innanzitutto – spiega la società – “è mobile, ovvero è stato pensato per assecondare il modo con cui le persone utilizzano il telefono, per questo motivo, isono a schermo intero e verticali”. Poi “è facile da usare: la riproduzione delsi avvia non appena si apre l'applicazione, quindi non c'è bisogno di ...